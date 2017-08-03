Beşiktaş'ta iki imza daha

Dış transferde 3 oyuncuyu renklerine bağlayan Beşiktaş iç transferde de iki oyuncusuna yeni imza attırdı.



Geçen sezon kiralık oynayan genç kaleci Utku'nun bonservisi Beylerbeyi'nden alınarak 4 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Siyah Beyazlılar 2018'de sözleşmesi bitecek olan Necip Uysal'ın 2021'e kadar uzatılan yeni sözleşmesini de resmi olarak TFF'ye bildirdi.