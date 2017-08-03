 Beşiktaş'ta iki imza daha – Fotomaç – 03 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Ağustos 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    'ta iki imza daha

    Beşiktaş'ta iki imza daha

    , Utku Yuvakuran ve Necip Uysal ile sözleşme imzaladı.

    Dış transferde 3 oyuncuyu renklerine bağlayan iç transferde de iki oyuncusuna yeni imza attırdı.

    Geçen sezon kiralık oynayan genç kaleci Utku'nun bonservisi Beylerbeyi'nden alınarak 4 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Siyah Beyazlılar 2018'de sözleşmesi bitecek olan Necip Uysal'ın 2021'e kadar uzatılan yeni sözleşmesini de resmi olarak TFF'ye bildirdi.

    1. 03 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş'ta iki imza daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.