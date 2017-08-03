Beşiktaş'ta iki imza daha
Beşiktaş, Utku Yuvakuran ve Necip Uysal ile sözleşme imzaladı.
Dış transferde 3 oyuncuyu renklerine bağlayan Beşiktaş iç transferde de iki oyuncusuna yeni imza attırdı.
Geçen sezon kiralık oynayan genç kaleci Utku'nun bonservisi Beylerbeyi'nden alınarak 4 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Siyah Beyazlılar 2018'de sözleşmesi bitecek olan Necip Uysal'ın 2021'e kadar uzatılan yeni sözleşmesini de resmi olarak TFF'ye bildirdi.
- 03 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:00
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Lucas Perez İstanbul'a geldi
Toplam 2
Yorum
1907 alabilirsek çok iyi transfer olacak
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Tudor bir forvet daha istedi
Toplam 19
Yorum
TCelcius Alın alın sonra 2 sene daha men yiyeceksiniz zaten avrupadan. Ha pardon sizin için zaten sorun değil nasıl olsa ELENİYORSUNUZ östersundslara
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Beşiktaş'tan transfer operasyonu
Toplam 8
Yorum
Kartalistan biraz geç oldu ama hem sag bek hem stoper oynayan lazim. Beck ile Tosiç'le yine kötü bir lig baslangici ve Samp liginde 6-0 istemiyoruz lan!
Beşiktaş'ta iki imza daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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