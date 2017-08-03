 Beşiktaş Lens'i bonservisiyle aldı – Fotomaç – 03 Ağustos 2017
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    03 Ağustos 2017, Perşembe
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    Beşiktaş Lens'i bonservisiyle aldı

    Beşiktaş Lens'i bonservisiyle aldı

    Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen Jeremain Lens'i Sunderland'den bonservisiyle birlikte aldı.

    Dün Negredo'yu renklerine bağlayan Beşiktaş yönetimi geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen Jeremain Lens'i kadrosuna kattı. Lens'i, İngiliz ekibi Sunderland'den bonservisiyle birlikte alan Beşiktaş Hollandalı oyuncuya bugün 3 yıllık imza attıracak.

    1. 03 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:13
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