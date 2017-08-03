Beşiktaş Lens'i bonservisiyle aldı
Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen Jeremain Lens'i Sunderland'den bonservisiyle birlikte aldı.
Dün Negredo'yu renklerine bağlayan Beşiktaş yönetimi geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen Jeremain Lens'i kadrosuna kattı. Lens'i, İngiliz ekibi Sunderland'den bonservisiyle birlikte alan Beşiktaş Hollandalı oyuncuya bugün 3 yıllık imza attıracak.
- 03 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:13
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Lucas Perez İstanbul'a geldi
Toplam 9
Yorum
Fb Hadi bakalim
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Basınla arasına kara kedi girdi
Toplam 9
Yorum
moskoa 34 ne zamana kadar gizleyecekler. Taraftar lig maclarinda bunu hesabini sorar.
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"Jeremain Lens imzaya gidiyor"
Toplam 33
Yorum
Hayaller Lens Gerçekler Negro :) Yahu Fb den Lens ile ilgilenen yok olur lmaz da Bjk kısa sürede olsa yalanı ile kendini avutması utanç verici. Alamamışsın işte
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