 'Beşiktaş 10 milyon euro teklif etti' – Fotomaç – 03 Ağustos 2017
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    03 Ağustos 2017, Perşembe
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    'Beşiktaş 10 milyon euro teklif etti'

    'Beşiktaş 10 milyon euro teklif etti'

    İtalya Serie A takımlarından Inter'de gözden çıkartılan 'i kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'ın, ilk olarak 2 milyon euro önerdiği oyuncu için 10 milyon euro'luk yeni bir teklif yaptığı iddia edildi.

    Gazetta dello Sport'un haberine göre; Beşiktaş'ın Inter'e yaptığı teklifi 10 milyon euro'ya kadar çıkarması sonrasında başarılı oyuncunun teklifi değerlendirme kararı aldığı iddia edildi.

    Oyuncunun ve ailesinin İstanbul'a taşınma konusunda kafasının karışık olduğu da ifade edildi.

    2014 yılından bu yana Inter forması giyen yıldız isim stoper ve ön libero mevkiisinde oynuyor.

    İtalyan devi Medel için İngiliz ekibi Cardiff'e 8 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.
    1. 03 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:18
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