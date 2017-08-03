'Beşiktaş 10 milyon euro teklif etti'
İtalya Serie A takımlarından Inter'de gözden çıkartılan Gary Medel'i kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'ın, ilk olarak 2 milyon euro önerdiği oyuncu için 10 milyon euro'luk yeni bir teklif yaptığı iddia edildi.
Oyuncunun ve ailesinin İstanbul'a taşınma konusunda kafasının karışık olduğu da ifade edildi.
2014 yılından bu yana Inter forması giyen yıldız isim stoper ve ön libero mevkiisinde oynuyor.
İtalyan devi Medel için İngiliz ekibi Cardiff'e 8 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.
- 03 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 18:18
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Galatasaray'dan Lucescu açıklaması
Toplam 29
Yorum
mehmet yönetim hiçbirşey yapmayacak yine gs bu senede başarısız bir sene geçirecek ALLAHa havale ediyorum
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Lucas Perez İstanbul'a geldi
Toplam 41
Yorum
Mate Lens gibi adamı teslim ettiniz ne desem boş hiç akıllanmıyorsunuz İspanyollar yaramıyor bize umarım yanılırım
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Demba Ba’nın raporu geliyor
Toplam 8
Yorum
EfendiTerbiyecisi 13 milyona sat, bedelsiz bonservisini al. Çinliler ya ticareti bilmiyor ya da fiko güzel alıyor bişeyleri. Karşılıklı memnuniyet neticede
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