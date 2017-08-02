 Wel'come to Beşiktaş!' – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Ağustos 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Wel'come to Beşiktaş!'

    Wel'come to Beşiktaş!'

    , “İngiltere, İtalya, Fransa’dan çok teklif vardı. Ama siyah-beyazlı taraftarların tüm aileme yaptığı ‘Beşiktaş’a gel’ çağrısı bizi İstanbul’a getirtti” açıklamasını yaptı.

    Beşiktaş'ın yeni transferi , Türkiye'yi tercih etmesindeki en büyük etkenin siyah-beyazlı taraftarlar olduğunu itiraf etti. Tecrübeli stoper, transferi öncesinde siyah-beyazlı taraftarların kendisine gösterdiği ilgiyle alakalı olarak, "Sadece bana değil, tüm aileme 'Beşiktaş'a gelin' diye mesajlar atılıyordu ve bu durum çok hoşumuza gitmeye başlamıştı. Bana, eşime ve tanıdıklarımıza yollanan tüm o mesajlar için herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

    Portekizli savunma oyuncusu, birçok ülkeden teklif aldığını fakat Beşiktaş taraftarı ile arasındaki bağ oluştuğunu belirterek, "İngiltere, İtalya, Fransa; o kadar çok talep vardı ki ama Beşiktaş taraftarı ile aramda oluşan bağ baskın geldi. Portekiz Milli Takımı, Real Madrid; ben yapı olarak saha içerisinde hem fizik hem ruh olarak her şeyi veririm. Beşiktaş'ı daha şimdiden benimsedim ve tüm eforumu Beşiktaş için sergilemeye can atıyorum. Alışma sürecim çok kısa sürdü. Hem teknik heyet hem de takım arkadaşlarım bana inanılmaz sıcak yaklaştılar" diye konuştu.

    Q7 İLE OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM
    Pepe, vatandaşı Ricardo Quaresma ile aynı takımda oynayacak olmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Yıldız oyuncu, "Meksika ile oynadığımız Konfederasyon Kupası maçında Ricardo Quaresma'nın pasıyla 90+1'de gol atmanın hazzını yaşadım. Porto'da oynarken de çok gol attırdı bana. Ligde ne kadar iyi olursanız Şampiyonlar Ligi'nde o kadar ileri gidersiniz. Ricardo ile aynı takımda oynayacak olmaktan dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:18
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Wel'come to Beşiktaş!' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.