Wel'come to Beşiktaş!'
Pepe, “İngiltere, İtalya, Fransa’dan çok teklif vardı. Ama siyah-beyazlı taraftarların tüm aileme yaptığı ‘Beşiktaş’a gel’ çağrısı bizi İstanbul’a getirtti” açıklamasını yaptı.
Portekizli savunma oyuncusu, birçok ülkeden teklif aldığını fakat Beşiktaş taraftarı ile arasındaki bağ oluştuğunu belirterek, "İngiltere, İtalya, Fransa; o kadar çok talep vardı ki ama Beşiktaş taraftarı ile aramda oluşan bağ baskın geldi. Portekiz Milli Takımı, Real Madrid; ben yapı olarak saha içerisinde hem fizik hem ruh olarak her şeyi veririm. Beşiktaş'ı daha şimdiden benimsedim ve tüm eforumu Beşiktaş için sergilemeye can atıyorum. Alışma sürecim çok kısa sürdü. Hem teknik heyet hem de takım arkadaşlarım bana inanılmaz sıcak yaklaştılar" diye konuştu.
Q7 İLE OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM
Pepe, vatandaşı Ricardo Quaresma ile aynı takımda oynayacak olmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Yıldız oyuncu, "Meksika ile oynadığımız Konfederasyon Kupası maçında Ricardo Quaresma'nın pasıyla 90+1'de gol atmanın hazzını yaşadım. Porto'da oynarken de çok gol attırdı bana. Ligde ne kadar iyi olursanız Şampiyonlar Ligi'nde o kadar ileri gidersiniz. Ricardo ile aynı takımda oynayacak olmaktan dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:18
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Galatasaray'a rakip çıktı
Toplam 13
Yorum
mardinli şampiyon GALATA SARAY
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Fenerbahçe'ye Milan'dan stoper
Toplam 28
Yorum
murat çok iyi adam.büyük takımda takım öndeyken nasıl oynamsı gerektiğini milanda öğrendi.insallah olur.bjk ya mesaj vermemiz lazım abubakarı alın
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Negredo Beşiktaş'a doğru
Toplam 6
Yorum
çarşı bu negrodonun çok maçını izledim çok ağır bir oyuncu ve solak bir oyuncu bu futbolcuyu nasıl transfer efdiyorsunuz gignac daha iyi alınmadı
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