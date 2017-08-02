 Süper Kupa Aydınus’un – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
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    02 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Süper Kupa Aydınus’un

    Süper Kupa Aydınus’un
    Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında 6 Ağustos Pazar günü oynanacak Turkcell Süper Kupa 2017 mücadelesini yönetecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Fırat Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak, dördüncü hakem ise Halil Umut Meler olacak.
    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:05
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