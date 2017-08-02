Son gözde Abdennour

Stoper eksikliğini gidermek için Vida, Mangala, Mauricio ve Medel ile ilgilenen Beşiktaş'ta yeni bir isim daha gündeme geldi: Aymen Abdennour.

Tunuslu oyuncu iki yıl önce Monaco'dan Valencia'ya 22 milyon euro bonservisle transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezon fazla forma şansı bulamayan 27 yaşındaki oyuncu Valencia ile La Liga'da 14 maçta sahada yer alabildi. Beşiktaş oyuncuyu gündemine aldı, yapılacak değerlendirmelerin ardından Negredo ile takım arkadaşı olan Abdennour için kulübüne teklif yapılacak.