 Son gözde Abdennour – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Ağustos 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Son gözde Abdennour

    Son gözde Abdennour

    Stoper eksikliğini gidermek için Vida, Mangala, Mauricio ve Medel ile ilgilenen Beşiktaş'ta yeni bir isim daha gündeme geldi: .

    Tunuslu oyuncu iki yıl önce Monaco'dan Valencia'ya 22 milyon euro bonservisle transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezon fazla forma şansı bulamayan 27 yaşındaki oyuncu Valencia ile La Liga'da 14 maçta sahada yer alabildi. Beşiktaş oyuncuyu gündemine aldı, yapılacak değerlendirmelerin ardından Negredo ile takım arkadaşı olan Abdennour için kulübüne teklif yapılacak.
    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:38
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Son gözde Abdennour haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.