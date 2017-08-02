 Şenol Güneş sevindirdi – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Ağustos 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    sevindirdi

    Şenol Güneş sevindirdi
    Siyah-beyazlı futbolcular, teknik direktör 'in takımda kalmasına sevindi. Başta Ricardo Quaresma ve Atiba Hutchinson olmak üzere tüm oyuncuların, "Hocam, nereye gidiyorsun, birlikte kazanacağımız daha çok kupalar var" dedikleri, tecrübeli çalıştırıcı Güneş'in de "Merak etmeyin, bir yere gitmiyorum" diye cevap verdiği öğrenildi.
    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şenol Güneş sevindirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.