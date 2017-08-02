 Şampiyona gidiyor – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
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    02 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Şampiyona gidiyor

    Şampiyona gidiyor

    Hollanda’nın Voetbal International dergisi, geçen sezonu F.Bahçe’de kiralık geçiren ’in Beşiktaş’a transfer olduğunu iddia etti.

    Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Avrupa medyası da birbiri ardına yeni transfer haberlerini duyurmaya devam ediyor. Hollanda'nın önemli spor yayıncılarından Voetbal International Dergisi, bonservisi İngiliz ekibi Sunderland'de olan 'in Beşiktaş'a transfer olacağını açıkladı.

    Dergide yer alana habere göre Fenerbahçe'nin de Lens için devrede olduğunu fakat 29 yaşındaki Hollandalı futbolcunun Beşiktaş'ı seçerek Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istediği ifade edildi. Ayrıca haberde 29 yaşındaki oyuncunun gelecek sezon Ryan Babel, Oğuzhan Özyakup ve Aras Özbiliz gibi isimlerle aynı takımda forma giyeceği vurgulandı.

    Beşiktaş yönetiminin 2019 yılına kadar İngiliz ekibi ile sözleşmesi olan Lens'i satın alma opsiyonlu kiralayacağı ifade edildi. Lens, geçen sezon Fenerbahçe forması altında çıktığı 36 maçta 5 gol ve 17 asist ile takımına katkı sağlamıştı.
    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:33
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