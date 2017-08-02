Şampiyona gidiyor
Hollanda’nın Voetbal International dergisi, geçen sezonu F.Bahçe’de kiralık geçiren Jeremain Lens’in Beşiktaş’a transfer olduğunu iddia etti.
Dergide yer alana habere göre Fenerbahçe'nin de Lens için devrede olduğunu fakat 29 yaşındaki Hollandalı futbolcunun Beşiktaş'ı seçerek Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istediği ifade edildi. Ayrıca haberde 29 yaşındaki oyuncunun gelecek sezon Ryan Babel, Oğuzhan Özyakup ve Aras Özbiliz gibi isimlerle aynı takımda forma giyeceği vurgulandı.
Beşiktaş yönetiminin 2019 yılına kadar İngiliz ekibi ile sözleşmesi olan Lens'i satın alma opsiyonlu kiralayacağı ifade edildi. Lens, geçen sezon Fenerbahçe forması altında çıktığı 36 maçta 5 gol ve 17 asist ile takımına katkı sağlamıştı.
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:33
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Galatasaray'a rakip çıktı
Toplam 13
Yorum
mardinli şampiyon GALATA SARAY
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Fenerbahçe'ye Milan'dan stoper
Toplam 28
Yorum
murat çok iyi adam.büyük takımda takım öndeyken nasıl oynamsı gerektiğini milanda öğrendi.insallah olur.bjk ya mesaj vermemiz lazım abubakarı alın
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Negredo Beşiktaş'a doğru
Toplam 6
Yorum
çarşı bu negrodonun çok maçını izledim çok ağır bir oyuncu ve solak bir oyuncu bu futbolcuyu nasıl transfer efdiyorsunuz gignac daha iyi alınmadı
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