 Quaresma sağlık kontrolünden geçti – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
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    02 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Quaresma sağlık kontrolünden geçti

    Quaresma sağlık kontrolünden geçti
    Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Acıbadem Sports'ta sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Ricardo Quaresma; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Siyah-beyazlı oyuncunun sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:06
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