Quaresma sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Acıbadem Sports'ta sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Ricardo Quaresma; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Siyah-beyazlı oyuncunun sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.