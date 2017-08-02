Orman, Güneş için 10 milyon TL istedi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, Milli Takım Teknik Direktörlüğü'ne getirilmek istenen Şenol Güneş hakkında yaptığı görüşmenin perde arkası ortaya çıktı.



İlk olarak Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile bir araya gelen TFF Başkanı Yıldırım Demirören, tecrübeli çalıştırıcıya 4 maçlığına takımın başına geçmesi için teklifte bulundu.

Şenol Güneş ise "Beşiktaş ile sözleşmem var. Karar başkan Fikret Orman'a aittir. Siz onunla görüşün" yanıtını verdi.



Yıldırım Demirören daha sonra Fikret Orman ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Aynı teklifi Fikret Orman'a de ileten Demirören, Orman'dan "Güneş'i veririm ama bana 10 milyon lira verin ki ben de yerine, onun kalitesinde bir teknik adam getirebileyim. Aksi takdirde teklifinizi kabul edemem." yanıtını aldı.

Bu cevap sonrası Demirören, "Bu parayı veremem" deyince, Milli Takım için Şenol Güneş defteri kapandı.