Orman, Güneş için 10 milyon TL istedi
TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile Şenol Güneş için yaptığı görüşmenin perde arkası aralandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, Milli Takım Teknik Direktörlüğü'ne getirilmek istenen Şenol Güneş hakkında yaptığı görüşmenin perde arkası ortaya çıktı.
İlk olarak Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile bir araya gelen TFF Başkanı Yıldırım Demirören, tecrübeli çalıştırıcıya 4 maçlığına takımın başına geçmesi için teklifte bulundu.
Şenol Güneş ise "Beşiktaş ile sözleşmem var. Karar başkan Fikret Orman'a aittir. Siz onunla görüşün" yanıtını verdi.
Yıldırım Demirören daha sonra Fikret Orman ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Aynı teklifi Fikret Orman'a de ileten Demirören, Orman'dan "Güneş'i veririm ama bana 10 milyon lira verin ki ben de yerine, onun kalitesinde bir teknik adam getirebileyim. Aksi takdirde teklifinizi kabul edemem." yanıtını aldı.
Bu cevap sonrası Demirören, "Bu parayı veremem" deyince, Milli Takım için Şenol Güneş defteri kapandı.
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:55
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Burak Yılmaz'ın sözleşmesi feshedildi
Toplam 14
Yorum
trabzon da 79 maç 55 gol galatasaray da da yine bunlara yakın istatistikle oynadı. burak türkiye de oynayan forvetlerden çok daha iyi. türk olması mı sorun
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Konate reddedildi
Toplam 12
Yorum
juan Konate 24 yaşında 39 maçta 14 gol atmış fiziği yaşına göre çok çok iyi. Para sıkıntısı yok şuan. Bu transferi bitirirler salıya kadar.
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Orman, Güneş için 10 milyon TL istedi
Toplam 4
Yorum
Baron Fatih terime tff nin tum parasini verdiginiz icin senol gunes icin para kalmamis ..ne kadar para o kadar kofte ...gidin yilmaz vurali getiri
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