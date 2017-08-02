Negredo'nun alacağı ücret belli oldu

Beşiktaş, Alvaro Negredo transferinde mutlu sona ulaştı.

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, Negredo için Valencia'ya 2.4 milyon Euro ödeyecek. İspanyol golcüye ise yıllık 4 milyon Euro ödeyecek.

Negredo bu sabah Valencia'daki takım arkadaşlarıyla vedalaşmış ve tesislerden ayrılmıştı.