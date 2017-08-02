 Negredo'nun alacağı ücret belli oldu – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
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    02 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Negredo'nun alacağı ücret belli oldu

    Negredo'nun alacağı ücret belli oldu

    Beşiktaş'ın her konuda anlaşmaya vardığı transferinin rakamları da ortaya çıkmaya başladı.

    Beşiktaş, transferinde mutlu sona ulaştı.

    TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, Negredo için Valencia'ya 2.4 milyon Euro ödeyecek. İspanyol golcüye ise yıllık 4 milyon Euro ödeyecek.

    Negredo bu sabah Valencia'daki takım arkadaşlarıyla vedalaşmış ve tesislerden ayrılmıştı.

    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:17
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