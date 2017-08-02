Negredo'nun alacağı ücret belli oldu
Beşiktaş'ın her konuda anlaşmaya vardığı Alvaro Negredo transferinin rakamları da ortaya çıkmaya başladı.
Beşiktaş, Alvaro Negredo transferinde mutlu sona ulaştı.
TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, Negredo için Valencia'ya 2.4 milyon Euro ödeyecek. İspanyol golcüye ise yıllık 4 milyon Euro ödeyecek.
Negredo bu sabah Valencia'daki takım arkadaşlarıyla vedalaşmış ve tesislerden ayrılmıştı.
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:17
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"Igor Tudor Galatasaray'ın maçını izletmedi"
Toplam 28
Yorum
gs koca yürekliler gidin gidin maçlara nasıl olsa bi kaç mac sonra ağlamaya başlarsınız!!!
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Galatasaray'dan büyük sürpriz
Toplam 17
Yorum
fenerli geçmişe bakınca olmuyor kardeşim şuan ki durum önemli. en büyük örnek RVP. geçmişine bakarsan leblebi gibi gol atması lazım
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"Igor Tudor Galatasaray'ın maçını izletmedi"
Toplam 28
Yorum
HÜSEYİN. HINCAL BEYİN YAZDIKLARINA KENDİM YAZMIŞ GİBİ KOCAMAN İMZA ATARIM.
Negredo'nun alacağı ücret belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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