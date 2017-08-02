Lens yarın İstanbul'a geliyor

Beşiktaş yönetiminin Sunderland ile bonservis konusunda anlaştığı ve yıldız oyuncunun Beşiktaş'a 3 yıllık imza atacağı belirtildi.



SUNDERLAND'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Sunderland teknik direktörü Simon Grayson, Hollandalı yıldız Jeremain Lens'in transferiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Jeremain Lens'in Beşiktaş'a transferiyle ilgili ilk resmi açıklama Sunderland cephesinden geldi.

İngiliz ekibinin teknik direktörü Simon Grayson, Sunderland Echo'ya yaptığı açıklamada, Lens'in transferi için Beşiktaş'la görüşme halinde olduklarını açıkladı.

30 yaşındaki Hollandalı yıldızın, Sunderland'ın cuma günü ligin ilk haftasında Derby Country ile oynanacak maçın kadrosunda olmadığını açıklayan Grayson, "Beşiktaş'la hala görüşmeler devam ediyor. Çok yakında sonuçlanabilir. Kulüpten ayrılmak isteyen oyuncularla devam etmeyeceğiz. Yolumuza yeni oyuncularla devam edeceğiz" dedi.



