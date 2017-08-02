Lens yarın İstanbul'a geliyor
Jeremain Lens, yarın İstanbul'a geliyor. Beşiktaş'ın daha önce anlaşmaya vardığı Hollandalı futbolcunun, siyah-beyazlı kulübe imza atmak üzere yarın İstanbul'da olacağı öğrenildi.
Beşiktaş yönetiminin Sunderland ile bonservis konusunda anlaştığı ve yıldız oyuncunun Beşiktaş'a 3 yıllık imza atacağı belirtildi.
SUNDERLAND'DAN RESMİ AÇIKLAMA
Sunderland teknik direktörü Simon Grayson, Hollandalı yıldız Jeremain Lens'in transferiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.
Geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Jeremain Lens'in Beşiktaş'a transferiyle ilgili ilk resmi açıklama Sunderland cephesinden geldi.
İngiliz ekibinin teknik direktörü Simon Grayson, Sunderland Echo'ya yaptığı açıklamada, Lens'in transferi için Beşiktaş'la görüşme halinde olduklarını açıkladı.
30 yaşındaki Hollandalı yıldızın, Sunderland'ın cuma günü ligin ilk haftasında Derby Country ile oynanacak maçın kadrosunda olmadığını açıklayan Grayson, "Beşiktaş'la hala görüşmeler devam ediyor. Çok yakında sonuçlanabilir. Kulüpten ayrılmak isteyen oyuncularla devam etmeyeceğiz. Yolumuza yeni oyuncularla devam edeceğiz" dedi.
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:42
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"Igor Tudor G.Saray'ın maçını izletmedi"
Toplam 28
Yorum
gs koca yürekliler gidin gidin maçlara nasıl olsa bi kaç mac sonra ağlamaya başlarsınız!!!
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Galatasaray'dan büyük sürpriz
Toplam 17
Yorum
fenerli geçmişe bakınca olmuyor kardeşim şuan ki durum önemli. en büyük örnek RVP. geçmişine bakarsan leblebi gibi gol atması lazım
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"Igor Tudor G.Saray'ın maçını izletmedi"
Toplam 28
Yorum
HÜSEYİN. HINCAL BEYİN YAZDIKLARINA KENDİM YAZMIŞ GİBİ KOCAMAN İMZA ATARIM.
Lens yarın İstanbul'a geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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