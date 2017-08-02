 ''Kartal herkesin gururu olacak!'' – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
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    02 Ağustos 2017, Çarşamba
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    ''Kartal herkesin gururu olacak!''

    ''Kartal herkesin gururu olacak!''
    Beşiktaş Başkanı , Süper Lig'de son iki sezonu şampiyon tamamlayan futbol takımının bu sezona da büyük hedeflerle başlayacağını söyledi. Orman, "Umuyor ve inanıyorum ki bu yıl da Beşiktaş, hepimizin gururu olmaya devam edecek. Bu vesileyle sevgili Tamer Tuna başta olmak üzere yollarımız ayrılan sevgili kardeşlerime kariyerlerinde başarılar diliyor, yeni transferlerimize de 'Ailemize hoş geldiniz' diyorum" ifadelerini kullandı.
    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:34
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