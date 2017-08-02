İzmit’te balo zamanı

Siyah-beyazlı ekibin şampiyonluk kutlaması bugün İzmit'te gerçekleşecek. İzmit Beşiktaşlılar Derneği'nin düzenlediği gece Wellborn Luxury Otel'de saat saat 19.03'te gerçekleşecek. Başkan Fikret Orman'ın yanı sıra pek çok yönetici ve İzmitli eski Beşiktaşlı futbolcunun katılacağı gecede çeşitli sahne şovları gerçekleşecek, şampiyonluk kutlanacak.