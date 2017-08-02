 İzmit’te balo zamanı – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
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    02 Ağustos 2017, Çarşamba
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    İzmit’te balo zamanı

    İzmit’te balo zamanı
    Siyah-beyazlı ekibin şampiyonluk kutlaması bugün İzmit'te gerçekleşecek. İzmit Beşiktaşlılar Derneği'nin düzenlediği gece Wellborn Luxury Otel'de saat saat 19.03'te gerçekleşecek. Başkan Fikret Orman'ın yanı sıra pek çok yönetici ve İzmitli eski Beşiktaşlı futbolcunun katılacağı gecede çeşitli sahne şovları gerçekleşecek, şampiyonluk kutlanacak.
    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:38
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