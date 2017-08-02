Gökhan Gönül'de ameliyat kararı
Kaval kemiğinde stres kırığı tespit edilen Gökhan Gönül'ün ameliyat olması planlanıyor. Oyuncu, sahalardan 3 ay uzak kalacak.
Beşiktaş'ın milli oyuncusu Gökhan Gönül'ün arka adalesinden sakatlandığı, 2 ila 3 ay arasında sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Siyah- beyazlı kulüpten konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, Gökhan Töre ve Atınç Nukan'ın ardından Gökhan Gönül'ün de sakatlanması moralleri bozdu. Beşiktaş, Süper Kupa maçı hazırlıklarını sürdürürken Gökhan Gönül ise dün salonda idman yapmıştı. Milli oyuncunun bugün ameliyat olması bekleniyor.
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:30
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"Igor Tudor G.Saray'ın maçını izletmedi"
Toplam 28
Yorum
gs koca yürekliler gidin gidin maçlara nasıl olsa bi kaç mac sonra ağlamaya başlarsınız!!!
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Galatasaray'dan büyük sürpriz
Toplam 17
Yorum
fenerli geçmişe bakınca olmuyor kardeşim şuan ki durum önemli. en büyük örnek RVP. geçmişine bakarsan leblebi gibi gol atması lazım
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"Igor Tudor G.Saray'ın maçını izletmedi"
Toplam 28
Yorum
HÜSEYİN. HINCAL BEYİN YAZDIKLARINA KENDİM YAZMIŞ GİBİ KOCAMAN İMZA ATARIM.
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