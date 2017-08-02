Gökhan Gönül'de ameliyat kararı

Beşiktaş'ın milli oyuncusu Gökhan Gönül'ün arka adalesinden sakatlandığı, 2 ila 3 ay arasında sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Siyah- beyazlı kulüpten konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, Gökhan Töre ve Atınç Nukan'ın ardından Gökhan Gönül'ün de sakatlanması moralleri bozdu. Beşiktaş, Süper Kupa maçı hazırlıklarını sürdürürken Gökhan Gönül ise dün salonda idman yapmıştı. Milli oyuncunun bugün ameliyat olması bekleniyor.