 Gökhan Gönül'de ameliyat kararı – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
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    02 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Gökhan Gönül'de ameliyat kararı

    Gökhan Gönül'de ameliyat kararı

    Kaval kemiğinde stres kırığı tespit edilen Gökhan Gönül'ün ameliyat olması planlanıyor. Oyuncu, sahalardan 3 ay uzak kalacak.

    'ın milli oyuncusu Gökhan Gönül'ün arka adalesinden sakatlandığı, 2 ila 3 ay arasında sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Siyah- beyazlı kulüpten konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, Gökhan Töre ve Atınç Nukan'ın ardından Gökhan Gönül'ün de sakatlanması moralleri bozdu. , Süper Kupa maçı hazırlıklarını sürdürürken Gökhan Gönül ise dün salonda idman yapmıştı. Milli oyuncunun bugün ameliyat olması bekleniyor.

    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:30
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