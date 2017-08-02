 Demba Ba’dan rapor istendi! – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
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    02 Ağustos 2017, Çarşamba
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    ’dan rapor istendi!

    Demba Ba’dan rapor istendi!
    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, stres kırığı bulunan ve 3 ay sahalardan uzak kalma şüphesi olan ile ilgili doktor Sarper Çetinkaya'dan özel analizli rapor istedi. Olumlu rapor gelmesi halinde Demba Ba'nın Shangai Shenhua'dan 'maliyetsiz' gelmesini kabul edilecek. Senegalli forvet, Shenhua'da 7 milyon euro kazanırken, siyah-beyazlıların 3.5 milyon euro teklifini kabul etti.
    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:05
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