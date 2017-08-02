Beşiktaş'ta Konyaspor maçı hazırlıkları sürdü
Beşiktaş, 6 Ağustos Pazar günü Atiker Konyaspor ile Samsun'da oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçının hazırlıklarına akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan siyah-beyazlı ekip, pas ve adam eksiltme çalışmalarıyla idmana devam etti. Siyah-beyazlı ekip idmanın son bölümünde yarım sahada çift kale maç yaptı. Antrenman açma germe hareketleriyle sona erdi.
Beşiktaş'ın genç oyuncusu Orkan Çınar idmanın ardından bir süre tek başına şut çalışması gerçekleştirirken Tolgay Arslan'ın oğlu Kian Ali siyah-beyazlı oyuncuların ilgi odağı oldu.
Tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül akşam antrenmanında salon çalışmalarını sürdürürken, tedavileri devam eden Atınç Nukan ve Gökhan Töre idmanda yer almadı.
Beşiktaş, yarın yapacağı idmanla Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:25
-
"Igor Tudor G.Saray'ın maçını izletmedi"
Toplam 28
Yorum
gs koca yürekliler gidin gidin maçlara nasıl olsa bi kaç mac sonra ağlamaya başlarsınız!!!
-
Galatasaray'dan büyük sürpriz
Toplam 17
Yorum
fenerli geçmişe bakınca olmuyor kardeşim şuan ki durum önemli. en büyük örnek RVP. geçmişine bakarsan leblebi gibi gol atması lazım
-
"Igor Tudor G.Saray'ın maçını izletmedi"
Toplam 28
Yorum
HÜSEYİN. HINCAL BEYİN YAZDIKLARINA KENDİM YAZMIŞ GİBİ KOCAMAN İMZA ATARIM.
Beşiktaş'ta Konyaspor maçı hazırlıkları sürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.