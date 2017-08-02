 Beşiktaş'ta Konyaspor maçı hazırlıkları sürdü – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
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    02 Ağustos 2017, Çarşamba
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    'ta Konyaspor maçı hazırlıkları sürdü

    Beşiktaş'ta Konyaspor maçı hazırlıkları sürdü

    , 6 Ağustos Pazar günü Atiker Konyaspor ile Samsun'da oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçının hazırlıklarına akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

    BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan siyah-beyazlı ekip, pas ve adam eksiltme çalışmalarıyla idmana devam etti. Siyah-beyazlı ekip idmanın son bölümünde yarım sahada çift kale maç yaptı. Antrenman açma germe hareketleriyle sona erdi.

    'ın genç oyuncusu Orkan Çınar idmanın ardından bir süre tek başına şut çalışması gerçekleştirirken Tolgay Arslan'ın oğlu Kian Ali siyah-beyazlı oyuncuların ilgi odağı oldu.

    Tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül akşam antrenmanında salon çalışmalarını sürdürürken, tedavileri devam eden Atınç Nukan ve Gökhan Töre idmanda yer almadı.

    Beşiktaş, yarın yapacağı idmanla Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:25
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