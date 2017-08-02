Beşiktaş Negredo transferini bitirdi
Siyah-beyazlılar, 31 yaşındaki İspanyol golcüyü bonservisiyle birlikte kadrosuna kattı.
Beşiktaş, Alvaro Negredo transferinde mutlu sona ulaştı. 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Negredo'nun yarın İstanbul'da olması bekleniyor.
Beşiktaş, Negredo için Valencia'ya 2.4 milyon Euro ödeyecek. İspanyol golcüye ise yıllık 4 milyon Euro ödeyecek.
Negredo bu sabah Valencia'daki takım arkadaşlarıyla vedalaşmış ve tesislerden ayrılmıştı.
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:12
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"Igor Tudor G.Saray'ın maçını izletmedi"
Toplam 28
Yorum
gs koca yürekliler gidin gidin maçlara nasıl olsa bi kaç mac sonra ağlamaya başlarsınız!!!
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Galatasaray'dan büyük sürpriz
Toplam 17
Yorum
fenerli geçmişe bakınca olmuyor kardeşim şuan ki durum önemli. en büyük örnek RVP. geçmişine bakarsan leblebi gibi gol atması lazım
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"Igor Tudor G.Saray'ın maçını izletmedi"
Toplam 28
Yorum
HÜSEYİN. HINCAL BEYİN YAZDIKLARINA KENDİM YAZMIŞ GİBİ KOCAMAN İMZA ATARIM.
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