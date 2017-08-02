Beşiktaş Negredo transferini bitirdi

Beşiktaş, Alvaro Negredo transferinde mutlu sona ulaştı. 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Negredo'nun yarın İstanbul'da olması bekleniyor.



Beşiktaş, Negredo için Valencia'ya 2.4 milyon Euro ödeyecek. İspanyol golcüye ise yıllık 4 milyon Euro ödeyecek.

Negredo bu sabah Valencia'daki takım arkadaşlarıyla vedalaşmış ve tesislerden ayrılmıştı.