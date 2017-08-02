 Beşiktaş Negredo transferini bitirdi – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
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    02 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Beşiktaş Negredo transferini bitirdi

    Beşiktaş Negredo transferini bitirdi

    Siyah-beyazlılar, 31 yaşındaki İspanyol golcüyü bonservisiyle birlikte kadrosuna kattı.

    Beşiktaş, transferinde mutlu sona ulaştı. 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Negredo'nun yarın İstanbul'da olması bekleniyor.

    Beşiktaş, Negredo için Valencia'ya 2.4 milyon Euro ödeyecek. İspanyol golcüye ise yıllık 4 milyon Euro ödeyecek.

    Negredo bu sabah Valencia'daki takım arkadaşlarıyla vedalaşmış ve tesislerden ayrılmıştı.

    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:12
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