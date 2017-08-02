Alvaro Negredo Kartal’da
Siyah-beyazlılar 31 yaşındaki golcünün işini bitirdi. RadioEsport Valencia, Valencia’nın Genel Direktörü Alemany, Negredo’nun menajeri Lopez ve menajer Bulut’u bir arada görüntüledi. Satın alma opsiyonlu olarak kiralanacak olan Negredo, en geç yarın İstanbul’da olacak...
Kara Kartal, Alvaro Negredo transferinde mutlu sona ulaştı... Siyah-beyazlı kulübün 31 yaşındaki yıldızın transferi için süren pazarlıkları RadioEsport Valencia görüntüledi. Kısa videoda Valencia Genel Direktörü Mateu Alemany, Negredo'nun menajeri Juanma Lopez ve siyah-beyazlılar adına görüşmeleri yürüten Ahmet Bulut yer alıyor. Üçlünün başbaşa görüşmesinin olumlu geçtiği ve her konuda anlaşmaya varıldığı kaydedildi. Negredo'nun Valencia ile olan kontratı 2019 yılında sona eriyor. Siyah-beyazlılar, 7 milyon euro'nun üzerinde bonservis isteyen İspanyol kulübüyle görüşmeleri uzun süredir sürdürüyordu. Son görüşmede yıldız oyuncunun satın alma opsiyonlu kiralık olarak Beşiktaş'a gitmesi konusunda el sıkışıldı.
PEPE BÜYÜK KOZ
Valencia'daki dünkü üçlü zirvenin ardından 'Yarasalar' lakaplı kulübün Negredo'yu Beşiktaş'a kiralamayı kabul ettiği kaydedildi. Daha önce Süper Lig'e soğuk bakan Negredo'nun da Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım ve Pepe'nin Kartal'da oynaması nedeniyle bu fikrinden çark ettiği öğrenildi. Yarın İstanbul'a gelecek olan Negredo senelik 3.4 milyon euro alacak, satın alma opsiyonu ise 7 milyon euro. Geçen yıl Middlesbrough'da kiralık oynayan Negredo, 36 maçta 9 gol attı, 4 de asist yaptı.
-Beşiktaş'ın Negredo transferi için tam yetki verdiği FIFA menajeri Ahmet Bulut dün İspanya'da Negredo'nun menajeri Juanma Lopez ve Valencia Genel Direktörü Mateu Alemany ile transfer görüşmesi yaptı.
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:05
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Galatasaray'a rakip çıktı
Toplam 13
Yorum
mardinli şampiyon GALATA SARAY
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Fenerbahçe'ye Milan'dan stoper
Toplam 28
Yorum
murat çok iyi adam.büyük takımda takım öndeyken nasıl oynamsı gerektiğini milanda öğrendi.insallah olur.bjk ya mesaj vermemiz lazım abubakarı alın
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Negredo Beşiktaş'a doğru
Toplam 6
Yorum
çarşı bu negrodonun çok maçını izledim çok ağır bir oyuncu ve solak bir oyuncu bu futbolcuyu nasıl transfer efdiyorsunuz gignac daha iyi alınmadı
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