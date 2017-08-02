Alvaro Negredo Kartal’da

Kara Kartal, Alvaro Negredo transferinde mutlu sona ulaştı... Siyah-beyazlı kulübün 31 yaşındaki yıldızın transferi için süren pazarlıkları RadioEsport Valencia görüntüledi. Kısa videoda Valencia Genel Direktörü Mateu Alemany, Negredo'nun menajeri Juanma Lopez ve siyah-beyazlılar adına görüşmeleri yürüten Ahmet Bulut yer alıyor. Üçlünün başbaşa görüşmesinin olumlu geçtiği ve her konuda anlaşmaya varıldığı kaydedildi. Negredo'nun Valencia ile olan kontratı 2019 yılında sona eriyor. Siyah-beyazlılar, 7 milyon euro'nun üzerinde bonservis isteyen İspanyol kulübüyle görüşmeleri uzun süredir sürdürüyordu. Son görüşmede yıldız oyuncunun satın alma opsiyonlu kiralık olarak Beşiktaş'a gitmesi konusunda el sıkışıldı.

PEPE BÜYÜK KOZ

Valencia'daki dünkü üçlü zirvenin ardından 'Yarasalar' lakaplı kulübün Negredo'yu Beşiktaş'a kiralamayı kabul ettiği kaydedildi. Daha önce Süper Lig'e soğuk bakan Negredo'nun da Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım ve Pepe'nin Kartal'da oynaması nedeniyle bu fikrinden çark ettiği öğrenildi. Yarın İstanbul'a gelecek olan Negredo senelik 3.4 milyon euro alacak, satın alma opsiyonu ise 7 milyon euro. Geçen yıl Middlesbrough'da kiralık oynayan Negredo, 36 maçta 9 gol attı, 4 de asist yaptı.







-Beşiktaş'ın Negredo transferi için tam yetki verdiği FIFA menajeri Ahmet Bulut dün İspanya'da Negredo'nun menajeri Juanma Lopez ve Valencia Genel Direktörü Mateu Alemany ile transfer görüşmesi yaptı.