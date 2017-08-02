Adım adım Beşiktaş'a
Negredo konusunda Valencia ile görüşme halinde olan Beşiktaş hem İspanyol golcüyü hemde takımını ikna etti.
Beşiktaş'ın yetki verdiği menajer Ahmet Bulut dün İspanyol idareciler ile bir araya geldi. Negredo'yu bonservisiyle birlikte takıma dahil etmek isteyen siyah beyazlıların yıldız oyuncuyla anlaşmaya varıldığı ifade edildi. Asbaşkan Umut Güner'in bugün İspanyol temsilciler ile bir araya gelerek son pürüzleri halletmesi halinde transfer gerçekleşecek.
Prensip anlaşmasına varılan Alvaro Negredo bugün sabah takım arkadaşlarıyla vedalaşarak tesislerden ayrıldı.
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:27
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ozer ağzına yüreğine sağlık abicim ,bu yönetimle bu iş olmaz bu senede lig başlayana kadar hayal kursun gs taraftarı ...
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