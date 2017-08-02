 Adım adım Beşiktaş'a – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Ağustos 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Adım adım Beşiktaş'a

    Adım adım Beşiktaş'a

    konusunda Valencia ile görüşme halinde olan Beşiktaş hem İspanyol golcüyü hemde takımını ikna etti.

    Beşiktaş'ın yetki verdiği menajer Ahmet Bulut dün İspanyol idareciler ile bir araya geldi. 'yu bonservisiyle birlikte takıma dahil etmek isteyen siyah beyazlıların yıldız oyuncuyla anlaşmaya varıldığı ifade edildi. Asbaşkan Umut Güner'in bugün İspanyol temsilciler ile bir araya gelerek son pürüzleri halletmesi halinde transfer gerçekleşecek.

    Prensip anlaşmasına varılan Alvaro bugün sabah takım arkadaşlarıyla vedalaşarak tesislerden ayrıldı.

    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:27
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Adım adım Beşiktaş'a haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.