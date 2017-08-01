'Şampiyonluk için iddiaya girmeyin!'
Şenol Güneş’in bu sene kamp programı alt-üst oldu. Şampiyonluğun geldiği son iki sezonun da başlarında, “Bu takım şampiyon olur” diyen ben, şimdi o kadar iddialı konuşamıyorum. Kartal'ın eski ritmini bulması, o bildik pas trafiğinin sahaya yansıması biraz zaman alacaktır. Şu da bir gerçek ki, iyi bir golcü ve Pepe'nin yanına iyi bir stoper şart...
KOLAY GOL YİYORLAR
Yaş ortalaması 30 civarı olan Beşiktaş'ın iyi bir sezon başı yüklemesi yapmaması halinde nelerin aksayacağını oynanan 5 hazırlık maçında gördük. Bu maçlarda galibiyet alamayan Beşiktaş'ın kolay gol yemesi dikkat çekti.
İYİ BİR İVME BEKLİYORUM
Son iki sezonda, iki şampiyonluk gelirken, sezon başı kamplarında, "Bu takım şampiyon olur" diyen ben, şimdi aynı şekilde iddialı konuşamıyorum. Elbette Beşiktaş yine ligin favorisidir ama takımın eski ritmini bulması, o bildik pas trafiğinin sahaya yansıması biraz zaman alacaktır. Dolayısıyla ligin ilk haftalarında ve Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçlarında Beşiktaş'tan iyi bir ivme beklemiyorum.
YILDIZ İSİMLER HAZIR KITA
İyi bir golcü ve Pepe'ye partner olacak iyi bir stoper alınamaz ya da çok geç alınırsa bu süreç daha da uzayacaktır. Beşiktaş'ın en büyük şansı Talisca, Adriano, Quaresma, Pepe, Tolgay gibi yıldızların şimdiden lige hazır durumda olmaları. Ancak takımın geri kalanı için aynı şeyi söylemek kolay değil. O nedenle Beşiktaşlılar'a tavsiyem, şampiyonluk için çok büyük iddialara girmemeleridir; en azından iyi bir golcü ve iyi bir stoper daha alınana kadar.
Fabricio Ramires: Vasat bir görüntü verdi, gereksiz yere kaleyi boşaltma huyundan vazgeçememesi en büyük handikapı. Hazır değil.
Tolga Zengin: Geçtiğimiz sezon fazla şans bulamadı ama yılmadı. Kampta çalıştı, Fabri'yi keserse hiç şaşırmamak gerek.
Andreas Beck: En çalışkan isimlerden biriydi, form durumu çok iyi ama yine de Gökhan Gönül'ü kesmesi hiç kolay değil.
Gökhan Gönül: Zaman zaman ufak tefek sakatlıklar yaşadı, maçlarda çok zorlamadı, henüz tam hazır değil tecrübesiyle idare etti.
Pepe: Tay gibi, yay gibi, hazır geldi, Real Betis karşılaşmasında da lige hazır olduğunu bir kez daha gösterdi.
Matej Mitroviç: Çok teknik, çok akıllı, oyunu okuyabilen bir stoper fakat yeterince sert değil. Pepe'ye ancak zorunlu partner olur.
Dusco Tosic: Her zamanki gibi çalışkan ve hırslıydı. Rakibe kayarak dalmalardan vazgeçmeli. İyisi gelene kadar yine stoperde oynar.
Adriano Correira: Kampın bir numarasıydı, tüm maçlarda enerjik görüntüsüyle dikkat çekti. Şimdiden zorlu maratona hazır.
Atiba Hutchinson: Kartal'ın vazgeçilmez ismi henüz eski ritmini bulmuş değil tam formunu bulması biraz zaman alabilir.
Oğuzhan Özyakup: Güneş'in ilk sezonunda müthiş bir kamp yaşamış ve o sezon büyük işler yapmıştı. Şu anda o durumda değil.
Tolgay Arslan: İdmanlarda iyi tempo yaptı, maçlardaki görüntüsü fena değildi. Şu anki formuyla Ozzi'den formayı kapar.
Ryan Babel: Kampın en kötüsüydü, hiç hazır değil. Beşiktaş'ın Lens'e yönelmesinin en önemli sebebi Babel'in bu görüntüsü.
Ricardo Quaresma: Tatilini aktif dinlenmeyle geçirdiği her halinden belli, kampa en son geldi ama ilk gelenlerden daha hazır bir hali vardı.
Anderson Talisca: Geçen sezondan daha farklı bir görüntüsü var, boş topları kovalıyor, rakibe basıyor, hırslı ve istekli. Lige bomba gibi girecektir.
Cenk Tosun: Yükü tek başına sırtlaması mümkün değil. Bunun farkında ve bu durum onu geriyor. Maçlardaki gergin hali dikkat çekti.
Mustafa Pektemek: Önde istediği topları alamayınca sık sık orta sahaya geliyor ve bu da onun enerjisini çabuk tüketiyor. Hazır değil.
BEŞİKTAŞ KAMP DEĞERLENDİRMESİ / TURGAY DEMİR
- 01 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 03:53
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Beşiktaş'tan dev transfer atağı
Toplam 42
Yorum
ilhan gelsin iyi bir sponsor bulunursa.beşiktaşın meddya yüzü olsun,reklamımızı yapsın yeterli.rahat 100 mlyon adt. forması satar gerisini hayal e
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Beşiktaş'tan dev transfer atağı
Toplam 42
Yorum
ilhan haberde sponsor arandığından bahsedilmiş.senin bildiklerini onlarda transfermatikten öğrenmiyorlardır eminim
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Şenol Güneş ne yanıt verdi?
Toplam 21
Yorum
selahattin Adam ya.... gözümde bir kez daha büyüdün Şenol hoca ......
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