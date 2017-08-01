Quaresma testleri başarıyla geçti

Detaylı kan tetkikleri yapılan Ricardo Quaresma; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Futbolcunun sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.