 Quaresma testleri başarıyla geçti – Fotomaç – 01 Ağustos 2017
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    01 Ağustos 2017, Salı
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    Quaresma testleri başarıyla geçti

    Quaresma testleri başarıyla geçti

    Beşiktaş'ın Portekizli yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, Acıbadem Sports'ta sağlık kontrolünden geçti.

    Detaylı kan tetkikleri yapılan Ricardo Quaresma; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Futbolcunun sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

    1. 01 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:57
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