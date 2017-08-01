Quaresma testleri başarıyla geçti
Beşiktaş'ın Portekizli yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, Acıbadem Sports'ta sağlık kontrolünden geçti.
Detaylı kan tetkikleri yapılan Ricardo Quaresma; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Futbolcunun sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
- 01 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 12:57
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Ndiaye G.Saray'da!
Toplam 25
Yorum
gs şimdi selçuk düşünsün
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Van der Wiel üç takımla görüşüyor
Toplam 5
Yorum
bjkli ıyı futbolcu çok ıyı Fb yi ucuracak
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"Jeremain Lens Beşiktaş'ta"
Toplam 14
Yorum
lens gereksiz transfer olur q7 varken, g.tore ekim gibi donecekken lens icin para harcamak anlamsiz.bunun icin mi marcelo satildi? paraya kiyilip abou alinsin o zaman
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