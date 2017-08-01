 Pepe varsa rakibe izin yok – Fotomaç – 01 Ağustos 2017
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    01 Ağustos 2017, Salı
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    varsa rakibe izin yok

    Pepe varsa rakibe izin yok
    hazırlık maçlarında savunmada kötü bir grafik çiziyordu. Ta ki süper yıldız gelene kadar. Portekizli futbolcu, 1-1 biten Real Betis maçının ilk yarısında görev aldı. Kartal, golü Pepe oyundan çıktıktan sonra yedi.
    1. 01 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:48
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