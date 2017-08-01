Ortak karar: Ret!
Beşiktaş-Futbol Federasyonu-Şenol Güneş üçgeninde dün oldukça hareketli saatler yaşandı. TFF Başkanı Demirören, sabah erken saatlerde Riva'da deneyimli hoca ile bir araya geldi. Demirören, Güneş'e Beşiktaş ile birlikte 4 maçlığına Milli Takım'ı çalıştırması teklifini sundu. Orman ile Güneş'in ortak kararıyla bu model doğru bulunmadı. Teklif geri çevrildi.
'GURUR DUYDUK AMA...'
Beşiktaş'ın resmi sitesinden yapılan açıklamada Şenol Güneş'in adının Milli Takım için anılmasından onur duyulduğu belirtildi. TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile Beşiktaş Teknik Direktörü arasındaki görüşmenin kulüp başkanı Fikret Orman'ın bilgisi dahilinde gerçekleştiğinin altı çizildi. İlk olarak teklifin detayı paylaşıldı. "Sayın Şenol Güneş'e Beşiktaş'taki görevi devam ederken aynı zamanda Milli Takımımızı da yönetmesi için 4 maçlık bir teklif sunulmuştur" denildi.
'KATKI SAĞLAMAZ'
Siyah-beyazlılar teklifin geri çevrildiğini şu sözlerle duyurdu: "Bu teklifle ilgili hem Başkanımız hem de teknik direktörümüz ortak bir değerlendirme yaparak böyle bir çalışma modelinin hem hepimizin ortak gururu olan Milli Takımımıza hem de ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaşımıza katkı sağlamayacağı konusunda hemfikir olmuştur."
'YENİ BAŞARILAR İÇİN'
Kartal'ın açıklamasının son bölümünde kulübün Şenol Güneş yönetiminde yeni başarılar kazanacağı vurgulandı. İşte o satırlar: "Tüm kamuoyunun haklı takdirini kazanmış başarılı hocamız Sayın Şenol Güneş, son iki sezondur olduğu gibi Beşiktaşımızın yeni başarıları için çalışmaya devam etmektedir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız."
DÜN NELER YAŞANDI?
-09.00 TFF'nin gönderdiği bir araç, Şenol Güneş'i Nevzat Demir Tesisleri'nden aldı.
-09.20 TFF'nin aracı 09.30'da Şenol Güneş'i Riva'ya getirdi.
-09.30 TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş arasındaki görüşme başladı.
-12.30 Yıldırım Demirören ile Şenol Güneş 3 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.
-15.00 TFF Başkanı Yıldırım Demirören, kurmayları Servet Yardımcı, Nihat Özdemir, İbrahim Usta, Hüsnü Güreli, Cengiz Zülfikaroğlu, Ali Dürüst ve Ali Düşmez ile toplantı yaptı.
-19.25 Beşiktaş resmi sitesinden yaptığı duyuru ile Şenol Güneş'e yapılan teklifin hem deneyimli hoca hem de başkan Fikret Orman'ın ortak kararıyla reddedildiğini belirtti.
KULÜP İZNİ GEREKMİYOR
Fatih Terim'in Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden ayrılmasından sonra gözler Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş'e çevrilmişti. TFF Başkanı Demirören ile Güneş dün buluştu. Herkes "Beşiktaş ile sözleşmesi var" dese de TFF'nin teknik adamlar statüsü çalışma talimanının "Milli Takımlar için görevlendirme" başlıklı 14. maddesine göre Federasyonun herhangi bir onay almasına gerek yok. İlgili maddede "TFF, acil ve gerekli gördüğü hallerde yapacağı değerlendirmeye göre seçtiği teknik adamı, kulübü ile ilişkisi devam etmek kaydı ile Milli Takımlarda belli bir süre için görevlendirmeye yetkilidir" yazıyor. Tabii bu prosedür, teklif götürülen hocanın görevi kabul etmesi halinde yürürlüğe giriyor.
ORMAN: SADECE BİR NEZAKET GÖRÜŞMESİDİR
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Şenol Güneş ile buluşması gün içinde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a da soruldu. Yurt dışında olan Orman "Bu bir nezaket görüşmesidir. Daha önce hocamızın hem Beşiktaş'ı hem Milli Takım'ı çalıştırmasını uygun bulmadığımı söylemiştim. Fikrimizde bir değişiklik yok. Gelecek sezon da hocamız Şenol Güneş olacaktır" ifadelerini kullandı.
NE DEMİŞLERDİ?
Orman: Beşiktaş'ın huzurun bozacak sanal gündemin oluşturulmasına karşı çıkarım. Olmayan duaya amin demektir. GÜNEŞ: Çalıştığım kulüpte çok mutluyum. Teklif gelirse buna başkan karar verir. Bana sorarsanız kulüp takımını ve Milli Takımı aynı anda çalıştırmayı doğru bulmuyorum.
TARAFTAR BAYRAM YAPTI
Şenol Güneş'in TFF'nin önerdiği 4 maçlık modeli kabul etmemesi Beşiktaş taraftarını sevindirdi. 2 yıldır şampiyonluk kazandıkları deneyimli çalıştırıcının görevine devam edeceğini bildirmesi adeta yeni transfer açıklaması gibi bir heyecan oluşturdu. Hatta Beşiktaş'ın ünlü Köyiçi'nden Şenol Güneş tezahüratları yükseldi. Taraftarlar 3. şampiyonluğun yakın olduğunu ifad etti.
SAYGI DUYUYORUZ
Beşiktaş'ın kararı sonrası resmi sitesinden bir açıklama yapan TFF, görüşmeyi doğrularken verilen karara saygı duyulduğunu belirtti. Açıklamada, "Yapılan görüşme sonucunda Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve Sayın Şenol Güneş'in aldığı kararı saygıyla karşılıyoruz" ifadeleri kullanıldı
2002'DE YILIN HOCASI
Şenol Güneş, 2002'de A Milli Takım'ı Dünya Kupası'nda 3.'lüğe taşımıştı. UEFA, bu yıl Güneş'i 'Yılın Teknik Direktörü' unvanına layık görmüştü. Şenol Güneş, UEFA'nın 'Yılın Teknik Direktörü' seçtiği tek Türk çalıştırıcı.
YENİ ROTA AVCI
Hem Beşiktaş Kulübü hem de Güneş'in teklifi geri çevirmesinin ardından TFF'nin rotayı Milli Takım'ın eski hocası Abdullah Avcı'ya kıracağı öğrenildi. TFF Başkanı Demirören'in kısa süre içinde Medipol Başakşehir'in hocası Abdullah Avcı ile bir araya gelip aynı teklifi ona da sunacağı öğrenildi.
- 01 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 04:09
-
Beşiktaş'tan dev transfer atağı
Toplam 42
Yorum
ilhan gelsin iyi bir sponsor bulunursa.beşiktaşın meddya yüzü olsun,reklamımızı yapsın yeterli.rahat 100 mlyon adt. forması satar gerisini hayal e
-
Beşiktaş'tan dev transfer atağı
Toplam 42
Yorum
ilhan haberde sponsor arandığından bahsedilmiş.senin bildiklerini onlarda transfermatikten öğrenmiyorlardır eminim
-
Şenol Güneş ne yanıt verdi?
Toplam 21
Yorum
selahattin Adam ya.... gözümde bir kez daha büyüdün Şenol hoca ......
Ortak karar: Ret! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.