 Negredo için yoğun baskı sürüyor – Fotomaç – 01 Ağustos 2017
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    01 Ağustos 2017, Salı
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    Negredo için yoğun baskı sürüyor

    Negredo için yoğun baskı sürüyor
    Kartal forvet için pazarlıklarını sürdürüyor. Menajer Ahmet Bulut siyah-beyazlılar adına görüşmelere devam ediyor. İş olgunlaştıktan sonra yönetici Umut Güner transferi noktalamak için İspanya'ya gidecek.
    1. 01 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:57
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