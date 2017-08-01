 Negredo için Ahmet Bulut devrede – Fotomaç – 01 Ağustos 2017
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    01 Ağustos 2017, Salı
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    için Ahmet Bulut devrede

    <a href="/index/negredo?id=a3dfac03-7bc2-43f3-ad5c-ba8ab062abff" class="" rel="tag">Negredo</a> için Ahmet Bulut devrede

    Geçtiğimiz hafta İspanya'da 'nun menajeri ile bir araya gelen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Dış transfer Komitesi Başkanı Umut Güner ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu, oyuncunun menajerine son tekliflerini ileterek beklemeye geçmişti.

    Önceliğini İngiltere olarak belirleyen ise Premier Lig takımları ile yapacağı görüşmelerden sonra Beşiktaş'a cevap verecekti. İngiltere'den beklediği teklifler olsa bile aradaki fiyat farklarından dolayı kesin karar veremeyen için Beşiktaş'ın yetki verdiği menajer Ahmet Bulut Valencia'da hem oyuncunun kulübü hem de menajeri ile görüşmeler yapıyor.

    ANLAŞMA AN MESELESİ
    Oyuncunun menajeriyle yaptığı görüşmeden çıkarken basın tarafından görüntülenen Bulut'un, Negredo transferini bitirmeye çok yakın olduğu ve İspanyol golcünün Beşiktaş'ı kabul etmesinin an meselesi olduğu İspanyol basını tarafından flaş haber olarak geçiliyor. Eğer bu görüşmeler olumlu geçerse transfer komitesi İspanya'ya giderek Negredo ile yüz yüze görüşüp imzayı attıracak.

    1. 01 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 16:57
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