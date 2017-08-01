Negredo için Ahmet Bulut devrede
Geçtiğimiz hafta İspanya'da Negredo'nun menajeri ile bir araya gelen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Dış transfer Komitesi Başkanı Umut Güner ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu, oyuncunun menajerine son tekliflerini ileterek beklemeye geçmişti.
Önceliğini İngiltere olarak belirleyen Negredo ise Premier Lig takımları ile yapacağı görüşmelerden sonra Beşiktaş'a cevap verecekti. İngiltere'den beklediği teklifler olsa bile aradaki fiyat farklarından dolayı kesin karar veremeyen Negredo için Beşiktaş'ın yetki verdiği menajer Ahmet Bulut Valencia'da hem oyuncunun kulübü hem de menajeri ile görüşmeler yapıyor.
ANLAŞMA AN MESELESİ
Oyuncunun menajeriyle yaptığı görüşmeden çıkarken basın tarafından görüntülenen Bulut'un, Negredo transferini bitirmeye çok yakın olduğu ve İspanyol golcünün Beşiktaş'ı kabul etmesinin an meselesi olduğu İspanyol basını tarafından flaş haber olarak geçiliyor. Eğer bu görüşmeler olumlu geçerse transfer komitesi İspanya'ya giderek Negredo ile yüz yüze görüşüp imzayı attıracak.
- 01 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 16:57
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Negredo için Ahmet Bulut devrede
Toplam 1
Yorum
Barzinho nerde sol ayak raket BJK orada :) sol ayagı raket gıbı olan futbolcuları topluyo masallah
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Beşiktaş'tan dev transfer atağı
Toplam 61
Yorum
Fikret Orman Pepe Zlatandan daha önemli bir transferdi ''İstersek Alırız '' -Fikret Orman-
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İşte Terim'in alacağı işsizlik maaşı
Toplam 4
Yorum
okan sımdı bunları konusmak boş.sozlesme yapılırken bunların dusunulmesı gerekmezmıydı..
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