Negredo Beşiktaş'a doğru
Beşiktaş Asbaşkanı Umut Güner, Alvaro Negredo transferini bitirmek için bu gece İspanya'ya gidiyor.
Önceliğini İngiltere olarak belirleyen Negredo ise Premier Lig takımları ile yapacağı görüşmelerden sonra Beşiktaş'a cevap verecekti. İngiltere'den beklediği teklifler olsa bile aradaki fiyat farklarından dolayı kesin karar veremeyen Negredo için Beşiktaş'ın yetki verdiği menajer Ahmet Bulut Valencia'da hem oyuncunun kulübü hem de menajeri ile görüşmeler yapıyor.
Valencia Genel Menajeri Mateu Alemany, Negredo'nun Beşiktaş'a transferinin gerçekleşebileceğini söyledi.
İspanyol spor gazetesi Marca'ya konuşan Mateu Alemany, "Beşiktaş'la Negredo için yaptığımız görüşmelerde ilerleme kaydettik. Anlaşmayı kısa sürede tamamlamayı umuyoruz." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Asbaşkanı Umut Güner, Negredo transferini bitirmek için bu gece İspanya'ya gidiyor
ANLAŞMA AN MESELESİ
Oyuncunun menajeriyle yaptığı görüşmeden çıkarken basın tarafından görüntülenen Bulut'un, Negredo transferini bitirmeye çok yakın olduğu ve İspanyol golcünün Beşiktaş'ı kabul etmesinin an meselesi olduğu İspanyol basını tarafından flaş haber olarak geçiliyor. Eğer bu görüşmeler olumlu geçerse transfer komitesi İspanya'ya giderek Negredo ile yüz yüze görüşüp imzayı attıracak.
- 01 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 21:20
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İşte Terim'in alacağı işsizlik maaşı
Toplam 30
Yorum
muslum bu adamın Turkiyeye ne faydası var
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Ndiaye G.Saray'da!
Toplam 41
Yorum
N0_Name Haberi görünce Donk geldi aklıma. Umarım Ndiaye başarılı olur.
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Fernando Galatasaray'da
Toplam 2
Yorum
bana göre fernando-ndiaye-fegholu-rodrigues fantastik dörtlü oldular. önlerinde belhanda ve gomis ve kıskançlıktan çatlayan kuşlar :)))))
Negredo Beşiktaş'a doğru haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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