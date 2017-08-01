Lens’te sona yaklaşıldı
Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla göz dolduran Jeremain Lens için transfer pazarlıklarını sürdürüyor.
KEYFİ YERİNDE
Jeremain Lens, Sunderland'den ayrılmak istediğini uzun süredir ifade ediyordu. Hatta İnstagram'a sürekli yüzü asık fotoğraflar koyuyordu. Ancak son olarak keyifli paylaşımlar yaptı. 30 yaşındaki futbolcunun transferinin kısa süre içinde noktalanması bekleniyor. Lens, Şampiyonlar Ligi için Beşiktaş'ı tercih etti.
- 01 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 03:54
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Beşiktaş'tan dev transfer atağı
Toplam 42
Yorum
ilhan gelsin iyi bir sponsor bulunursa.beşiktaşın meddya yüzü olsun,reklamımızı yapsın yeterli.rahat 100 mlyon adt. forması satar gerisini hayal e
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Beşiktaş'tan dev transfer atağı
Toplam 42
Yorum
ilhan haberde sponsor arandığından bahsedilmiş.senin bildiklerini onlarda transfermatikten öğrenmiyorlardır eminim
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Şenol Güneş ne yanıt verdi?
Toplam 21
Yorum
selahattin Adam ya.... gözümde bir kez daha büyüdün Şenol hoca ......
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