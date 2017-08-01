 Lens’te sona yaklaşıldı – Fotomaç – 01 Ağustos 2017
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    01 Ağustos 2017, Salı
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    Lens’te sona yaklaşıldı

    Lens’te sona yaklaşıldı

    Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla göz dolduran için transfer pazarlıklarını sürdürüyor.

    Hollandalı yıldızla el sıkışan siyah-beyazlılar asıl anlaşılması zor taraf olan kulübü Sunderland'i de ikna etmek üzere. Bunda Lens'in alt ligde oynamak istemediğini kulüp yönetimine iletmesi de etkili oldu.

    KEYFİ YERİNDE
    , Sunderland'den ayrılmak istediğini uzun süredir ifade ediyordu. Hatta İnstagram'a sürekli yüzü asık fotoğraflar koyuyordu. Ancak son olarak keyifli paylaşımlar yaptı. 30 yaşındaki futbolcunun transferinin kısa süre içinde noktalanması bekleniyor. Lens, Şampiyonlar Ligi için Beşiktaş'ı tercih etti.
    1. 01 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:54
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