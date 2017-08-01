"Jeremain Lens Beşiktaş'ta"
Hollanda basını Beşiktaş'ın geçen sezon Fenerbahçe'de forma giyen Jeremain Lens transferini bitirdiğini yazdı.
Hollanda basının Sunderland futbolcusu Lens'in Beşiktaş'a transfer olduğunu iddia etti. Hollanda'da yayın yapan futbol dergisi Voetbal International'in internet sitesi; Lens'in gelecek sezon Beşiktaş forması giyeceğini açıkladı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ İKNA ETTİ
Haberde; Fenerbahçe'nin de Lens için devrede olduğunu fakat 29 yaşındaki Hollandalı futbolcunun Beşiktaş'ı seçerek Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istediği ifade edildi. Ayrıca haberde 29 yaşındaki yeteneğin gelecek sezon Ryan Babel, Oğuzhan Özyakup ve Aras Özbiliz gibi isimlerle aynı takımda forma giyeceğinin altı çizildi
Geçtiğimiz sezon sarı lacivertli forma ile 36 karşılaşmaya çıkan Lens, 5 gol 17 de asist yaptı.
- 01 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 10:11
-
Garry vites
Toplam 1
Yorum
hagi10 şu linnesi sol bek oynatın artık. adam sol bekte döktürüyor
-
Melo, Beşiktaşlı’yı çıldırttı!
Toplam 4
Yorum
Mustafa Tur Türkiyede galatasaraydan baska hic bi takımda onu kadrosunda istemez
-
''Transferlerde ligle ilgili kısıtlama yok''
Toplam 3
Yorum
gelen giden sayın başkan giden LENS,KJAER yani çok iyi ikisi gitti. acil en az iki transfer şart. yoksa herşey hayal olur...
"Jeremain Lens Beşiktaş'ta" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.