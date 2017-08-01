"Jeremain Lens Beşiktaş'ta"

Hollanda basının Sunderland futbolcusu Lens'in Beşiktaş'a transfer olduğunu iddia etti. Hollanda'da yayın yapan futbol dergisi Voetbal International'in internet sitesi; Lens'in gelecek sezon Beşiktaş forması giyeceğini açıkladı.



ŞAMPİYONLAR LİGİ İKNA ETTİ

Haberde; Fenerbahçe'nin de Lens için devrede olduğunu fakat 29 yaşındaki Hollandalı futbolcunun Beşiktaş'ı seçerek Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istediği ifade edildi. Ayrıca haberde 29 yaşındaki yeteneğin gelecek sezon Ryan Babel, Oğuzhan Özyakup ve Aras Özbiliz gibi isimlerle aynı takımda forma giyeceğinin altı çizildi

Geçtiğimiz sezon sarı lacivertli forma ile 36 karşılaşmaya çıkan Lens, 5 gol 17 de asist yaptı.