 "Jeremain Lens Beşiktaş'ta" – Fotomaç – 01 Ağustos 2017
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    01 Ağustos 2017, Salı
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    " Beşiktaş'ta"

    "Jeremain Lens Beşiktaş'ta"

    Hollanda basını Beşiktaş'ın geçen sezon Fenerbahçe'de forma giyen transferini bitirdiğini yazdı.

    Hollanda basının Sunderland futbolcusu 'in Beşiktaş'a transfer olduğunu iddia etti. Hollanda'da yayın yapan futbol dergisi Voetbal International'in internet sitesi; Lens'in gelecek sezon Beşiktaş forması giyeceğini açıkladı.

    ŞAMPİYONLAR LİGİ İKNA ETTİ
    Haberde; Fenerbahçe'nin de Lens için devrede olduğunu fakat 29 yaşındaki Hollandalı futbolcunun Beşiktaş'ı seçerek Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istediği ifade edildi. Ayrıca haberde 29 yaşındaki yeteneğin gelecek sezon Ryan Babel, Oğuzhan Özyakup ve Aras Özbiliz gibi isimlerle aynı takımda forma giyeceğinin altı çizildi

    Geçtiğimiz sezon sarı lacivertli forma ile 36 karşılaşmaya çıkan Lens, 5 gol 17 de asist yaptı.

    1. 01 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:11
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