 Gary Medel operasyonu – Fotomaç – 01 Ağustos 2017
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    01 Ağustos 2017, Salı
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    operasyonu

    Gary Medel operasyonu

    Kara Kartal, Atınç’ın uzun süreli sakatlığının ardından önceliğini stoper transferine verdi. Şili’li Medel ile anlaşıldı, İnter’e 2 milyon euro önerildi.

    Siyah-beyazlılarda transfer harekatı sürüyor... Gündeme gelen son isim eski gözdelerden Gary Medel. Atınç Nukan'ın sol diz ön çapraz bağlarının kopmasıyla 6 ay sahalardan uzak kalması, Kartal'ın planlarını sekteye uğratmıştı. Beşiktaş, forvet, kanat ve stoper transferleri arasında önceliği savunmaya verdi. İnter'in gözden çıkardığı Şili'li futbolcuyla anlaşma sağlandı. Boca Juniors'ın yakından ilgilendiği tecrübeli futbolcu 'direkt Şampiyonlar Ligi' kozuyla kolaylıkla ikna edildi. 29 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'ın teklifine 'evet' derken iş kulüplerin anlaşmasına kaldı.

    HEM STOPER HEM ÖN LİBERO
    'in, İnter ile olan sözleşmesi 2018 yılında sona eriyor. İtalyan ekibi normalde 10 milyon euro'nun üzerinde değeri olan futbolcusunu, elden çıkarmak istediği için çok daha düşük rakamları kabul ediyor. Siyah-beyazlılar da Medel için kasasından sadece 2 milyon euro çıkarmak istiyor. İnter'e de bu rakam önerildi. Medel 1.71'lik boyuna rağmen çok beğenilen bir stoper. Sağ ve sol stoperde oynayabilen Gary Medel ayrıca ön libero mevkiinde de görev yapıyor.
    1. 01 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 04:17
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