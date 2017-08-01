Gary Medel operasyonu
Kara Kartal, Atınç’ın uzun süreli sakatlığının ardından önceliğini stoper transferine verdi. Şili’li Medel ile anlaşıldı, İnter’e 2 milyon euro önerildi.
HEM STOPER HEM ÖN LİBERO
Gary Medel'in, İnter ile olan sözleşmesi 2018 yılında sona eriyor. İtalyan ekibi normalde 10 milyon euro'nun üzerinde değeri olan futbolcusunu, elden çıkarmak istediği için çok daha düşük rakamları kabul ediyor. Siyah-beyazlılar da Medel için kasasından sadece 2 milyon euro çıkarmak istiyor. İnter'e de bu rakam önerildi. Medel 1.71'lik boyuna rağmen çok beğenilen bir stoper. Sağ ve sol stoperde oynayabilen Gary Medel ayrıca ön libero mevkiinde de görev yapıyor.
- 01 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 04:17
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Beşiktaş'tan dev transfer atağı
Toplam 42
Yorum
ilhan gelsin iyi bir sponsor bulunursa.beşiktaşın meddya yüzü olsun,reklamımızı yapsın yeterli.rahat 100 mlyon adt. forması satar gerisini hayal e
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Beşiktaş'tan dev transfer atağı
Toplam 42
Yorum
ilhan haberde sponsor arandığından bahsedilmiş.senin bildiklerini onlarda transfermatikten öğrenmiyorlardır eminim
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Şenol Güneş ne yanıt verdi?
Toplam 21
Yorum
selahattin Adam ya.... gözümde bir kez daha büyüdün Şenol hoca ......
Gary Medel operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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