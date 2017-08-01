Beşiktaş'tan dev transfer atağı
Beşiktaş'ın bonservisi elinde bulunan Zlatan Ibrahimovic'i kadrosuna katmak için menajeriyle görüştüğü iddia edildi.
Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın Zlatan Ibrahimovic'i transfer etmek için temasta bulunduğu öne sürüldü.
Pepe transferinde önemli rol oynayan Beşiktaş'ın transferden sorumlu yöneticisi Umut Güner geçtiğimiz hafta Zlatan Ibrahimovic'in menajeri Mino Raiola ile bir araya geldi.
Siyah Beyazlılar, uzun süredir sakatlığı olan İsveçli yıldızın menajerinden sakatlığıyla ilgili rapor istedi.
Geçen sezon Demba Ba da olduğu gibi raporu inceleyecek olan Beşiktaş, eğer Zlatan'ın tekrar etme ihtimali yüksek bir sakatlığı söz konusu değilse transferi bitirecek.
Beşiktaş, bonservisi elinde bulunan Zlatan Ibrahimovic'in yüksek maaşını ise sponsorluk gelirleri ve forma satışlarıyla karşılamayı planlıyor.
Son olarak Manchester United'da forma giyen Zlatan Ibrahimovic'e, bu yaz MLS takımlarından ciddi teklifler gelmesine rağmen tecrübeli oyuncu Avrupa'da kalmak istediğini belirterek bu teklifleri geri çevirmişti.
- 01 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 03:24
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Beşiktaş'tan dev transfer atağı
Toplam 42
Yorum
ilhan gelsin iyi bir sponsor bulunursa.beşiktaşın meddya yüzü olsun,reklamımızı yapsın yeterli.rahat 100 mlyon adt. forması satar gerisini hayal e
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Beşiktaş'tan dev transfer atağı
Toplam 42
Yorum
ilhan haberde sponsor arandığından bahsedilmiş.senin bildiklerini onlarda transfermatikten öğrenmiyorlardır eminim
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Şenol Güneş ne yanıt verdi?
Toplam 21
Yorum
selahattin Adam ya.... gözümde bir kez daha büyüdün Şenol hoca ......
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