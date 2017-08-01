 Beşiktaş'tan dev transfer atağı – Fotomaç – 01 Ağustos 2017
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    01 Ağustos 2017, Salı
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    'tan dev transfer atağı

    Beşiktaş'tan dev transfer atağı

    'ın bonservisi elinde bulunan 'i kadrosuna katmak için menajeriyle görüştüğü iddia edildi.

    Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın 'i transfer etmek için temasta bulunduğu öne sürüldü.

    Pepe transferinde önemli rol oynayan Beşiktaş'ın transferden sorumlu yöneticisi Umut Güner geçtiğimiz hafta Zlatan Ibrahimovic'in menajeri Mino Raiola ile bir araya geldi.

    Siyah Beyazlılar, uzun süredir sakatlığı olan İsveçli yıldızın menajerinden sakatlığıyla ilgili rapor istedi.

    Geçen sezon Demba Ba da olduğu gibi raporu inceleyecek olan , eğer Zlatan'ın tekrar etme ihtimali yüksek bir sakatlığı söz konusu değilse transferi bitirecek.

    Beşiktaş, bonservisi elinde bulunan Zlatan Ibrahimovic'in yüksek maaşını ise sponsorluk gelirleri ve forma satışlarıyla karşılamayı planlıyor.

    Son olarak Manchester United'da forma giyen Zlatan Ibrahimovic'e, bu yaz MLS takımlarından ciddi teklifler gelmesine rağmen tecrübeli oyuncu Avrupa'da kalmak istediğini belirterek bu teklifleri geri çevirmişti.

    1. 01 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:24
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