Beşiktaş'tan dev transfer atağı

Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın Zlatan Ibrahimovic'i transfer etmek için temasta bulunduğu öne sürüldü.

Pepe transferinde önemli rol oynayan Beşiktaş'ın transferden sorumlu yöneticisi Umut Güner geçtiğimiz hafta Zlatan Ibrahimovic'in menajeri Mino Raiola ile bir araya geldi.

Siyah Beyazlılar, uzun süredir sakatlığı olan İsveçli yıldızın menajerinden sakatlığıyla ilgili rapor istedi.

Geçen sezon Demba Ba da olduğu gibi raporu inceleyecek olan Beşiktaş, eğer Zlatan'ın tekrar etme ihtimali yüksek bir sakatlığı söz konusu değilse transferi bitirecek.





Beşiktaş, bonservisi elinde bulunan Zlatan Ibrahimovic'in yüksek maaşını ise sponsorluk gelirleri ve forma satışlarıyla karşılamayı planlıyor.



Son olarak Manchester United'da forma giyen Zlatan Ibrahimovic'e, bu yaz MLS takımlarından ciddi teklifler gelmesine rağmen tecrübeli oyuncu Avrupa'da kalmak istediğini belirterek bu teklifleri geri çevirmişti.