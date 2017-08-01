Beşiktaş'ta Konyaspor hazırlıkları başladı
İspanya kampının ardından bir gün izin yapan Beşiktaş, Atiker Konyaspor ile 6 Ağustos Pazar günü Samsun'da oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçının hazırlıklarına başladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana izinli olan Adriano katılmazken, siyah-beyazlı takımın yeni transferleri Pepe ve Orkan Çınar, İstanbul'da ilk idmanını yaptı.
İstasyon çalışmalarıyla başlayan idmanda bir süre dar alanda pas ve top kapma idmanı yapan Beşiktaşlı futbolcular, daha sonra minyatür kalede maç oynadı. Antrenmanın son bölümünde top sürme ve pas çalışmaları yapan siyah-beyazlı ekip açma germe hareketleriyle günü noktaladı.
Antrenmanı ikinci başkan Ahmet Nur Çebi de bir süre takip etti.
Beşiktaş, yarın yapacağı çift idmanla hazırlıklarına devam edecek.
- 01 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 21:28
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İşte Terim'in alacağı işsizlik maaşı
Toplam 30
Yorum
muslum bu adamın Turkiyeye ne faydası var
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Ndiaye G.Saray'da!
Toplam 41
Yorum
N0_Name Haberi görünce Donk geldi aklıma. Umarım Ndiaye başarılı olur.
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Fernando Galatasaray'da
Toplam 2
Yorum
bana göre fernando-ndiaye-fegholu-rodrigues fantastik dörtlü oldular. önlerinde belhanda ve gomis ve kıskançlıktan çatlayan kuşlar :)))))
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