 Beşiktaş'ta Konyaspor hazırlıkları başladı – Fotomaç – 01 Ağustos 2017
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    01 Ağustos 2017, Salı
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    'ta Konyaspor hazırlıkları başladı

    Beşiktaş'ta Konyaspor hazırlıkları başladı

    İspanya kampının ardından bir gün izin yapan , Atiker Konyaspor ile 6 Ağustos Pazar günü Samsun'da oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçının hazırlıklarına başladı.

    BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana izinli olan Adriano katılmazken, siyah-beyazlı takımın yeni transferleri Pepe ve Orkan Çınar, İstanbul'da ilk idmanını yaptı.

    İstasyon çalışmalarıyla başlayan idmanda bir süre dar alanda pas ve top kapma idmanı yapan Beşiktaşlı futbolcular, daha sonra minyatür kalede maç oynadı. Antrenmanın son bölümünde top sürme ve pas çalışmaları yapan siyah-beyazlı ekip açma germe hareketleriyle günü noktaladı.

    Antrenmanı ikinci başkan Ahmet Nur Çebi de bir süre takip etti.

    , yarın yapacağı çift idmanla hazırlıklarına devam edecek.

    1. 01 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:28
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