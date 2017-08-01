Beşiktaşlı yönetici, Negredo transferi için İspanya'ya gidiyor

Beşiktaş’ın bir süredir gündeminde olan İspanyol futblocu Alvaro Negredo için yönetici Umut Güner’in bu gece İspanya’ya gideceği iddia edildi.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta forvet arayışları sürüyor. Aboubakar'ın yerini doldurmak isteyen siyah-beyazlılarda gündem bir süredir Valencia'da forma giyen oyuncu Alvaro Negredo. Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Umut Güner'in bu gece Negredo transferini bitirmek için İspanya'ya gideceği iddia edildi. Siyah-beyazlıların kiralık olarak kadrosuna katmak istediği İspanyol santrfor Negredo'nun siyah-beyazlı renklere bonservis bedeliyle de bağlanabileceği kaydedildi.



?Alvaro Negredo, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Middlesbrough'da 39 maçta 10 gol, 5 asistlik performans ile takımına katkı sağlamıştı.

