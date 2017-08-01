Beşiktaşlı yönetici, Negredo transferi için İspanya'ya gidiyor
Beşiktaş’ın bir süredir gündeminde olan İspanyol futblocu Alvaro Negredo için yönetici Umut Güner’in bu gece İspanya’ya gideceği iddia edildi.
?Alvaro Negredo, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Middlesbrough'da 39 maçta 10 gol, 5 asistlik performans ile takımına katkı sağlamıştı.
- 01 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 21:20
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Beşiktaşlı yönetici, Negredo transferi için İspanya'ya gidiyor
Toplam 1
Yorum
Koray Fotomaç öyle fotolar koymayın, daha belli bir şey yok insanı gaza getiriyorsunuz :D
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İsviçre’den Konate iddiası
Toplam 10
Yorum
austin sol kanat çok vasat.garryle-yasinle olacak iş değil.bir de belhanda tam 10 numara değil tkmın teknik oyuncuyda ihtiyacı var..
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F.Bahçe, Eto’o için resmi teklif yaptı
Toplam 10
Yorum
etonun kramponlarını alabilirsiniz ancak
Beşiktaşlı yönetici, Negredo transferi için İspanya'ya gidiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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