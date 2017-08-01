Beşiktaş'a Monacolu stoper!

Şenol Güneş'in istediği doğrultusunda stoper oyuncusu alacak olan Beşiktaş yönetiminin Aymen Abdennour'u transfer etmek için harekete geçtiği öğrenildi. Valencia'nın bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Inter'den Murillo'yu kadrosuna katması halinde Abdennour'u satış listesine koyacağı gelen bilgiler arasında.

Bir dönem Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan 26 yaşındaki futbolcu geçen sezon La Liga'da Valencia formasıyla 14 maçta forma giydi ve bu karşılaşmalarda gol sevinci yaşayamadı. Tunus A Milli Futbol Takımı'nda da görev yapan 1.89 boyundaki savunma oyuncusu daha önce Monaco ve Toulouse'de forma giymişti.