 Beşiktaş'a Monacolu stoper! – Fotomaç – 01 Ağustos 2017
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    01 Ağustos 2017, Salı
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    'a Monacolu stoper!

    Beşiktaş'a Monacolu stoper!

    Stoper arayışlarını sürdüren , Valencia'nın Tunuslu defans oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

    Şenol Güneş'in istediği doğrultusunda stoper oyuncusu alacak olan yönetiminin Aymen 'u transfer etmek için harekete geçtiği öğrenildi. Valencia'nın bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Inter'den Murillo'yu kadrosuna katması halinde 'u satış listesine koyacağı gelen bilgiler arasında.

    Bir dönem Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan 26 yaşındaki futbolcu geçen sezon La Liga'da Valencia formasıyla 14 maçta forma giydi ve bu karşılaşmalarda gol sevinci yaşayamadı. Tunus A Milli Futbol Takımı'nda da görev yapan 1.89 boyundaki savunma oyuncusu daha önce Monaco ve Toulouse'de forma giymişti.

    1. 01 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 19:22
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