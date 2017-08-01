Beşiktaş'a Monacolu stoper!
Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Valencia'nın Tunuslu defans oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.
Şenol Güneş'in istediği doğrultusunda stoper oyuncusu alacak olan Beşiktaş yönetiminin Aymen Abdennour'u transfer etmek için harekete geçtiği öğrenildi. Valencia'nın bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Inter'den Murillo'yu kadrosuna katması halinde Abdennour'u satış listesine koyacağı gelen bilgiler arasında.
Bir dönem Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan 26 yaşındaki futbolcu geçen sezon La Liga'da Valencia formasıyla 14 maçta forma giydi ve bu karşılaşmalarda gol sevinci yaşayamadı. Tunus A Milli Futbol Takımı'nda da görev yapan 1.89 boyundaki savunma oyuncusu daha önce Monaco ve Toulouse'de forma giymişti.
- 01 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 19:22
-
Galatasaray'a rakip çıktı
Toplam 9
Yorum
Düsseldorf'lu Milli takıma TD ararken, bir bakmışıkki TFF' na yeni başkan seçiliyor ! Zira bu kadar gündemde olmak , hayra alamet degil !
-
İşte Terim'in alacağı işsizlik maaşı
Toplam 7
Yorum
idris türkiyenin tartşmasıs en iyi teknik direktörüne bu yapılanlar çekememezlik ve saygısızlıktır
-
İsviçre’den Konate iddiası
Toplam 7
Yorum
4elements konate dogru secimmi tartisilir ve hatta baska bi forvet sart cünkü ereni görme sansimiz oldu eren asla galatasarayin golcüsü olamaz acil gönderilmelie ve yerine daha kaliteli biri alinmali.
Beşiktaş'a Monacolu stoper! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.