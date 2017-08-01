 Beşiktaş, Abdennour için devrede – Fotomaç – 01 Ağustos 2017
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    01 Ağustos 2017, Salı
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    Beşiktaş, Abdennour için devrede

    Beşiktaş, Abdennour için devrede

    Savunmaya takviye yapmak için arayışlarını hızlandıran Beşiktaş, Valencia'da forma giyen Aymen Abdennour için devreye girdi. Ancak Tunus'lu futbolcunun önceliği İtalya ya da İngiltere Premier Lig.

    Marcelo'yu Lyon'a satan Beşiktaş, bu futbolcunun boşluğunu doldurmak için arayışlara başladı. Siyah-beyazlı takımın gündemine gelen son isim, Valencia'da forma giyen Aymen Abdennour oldu. Tunus'lu futbolcunun menajeri, İspanyol basınına verdiği demeçte, Beşiktaş ve Galatasaray'ın daha önce bu futbolcuyla ilgilendiğini belirterek, "Beşiktaş, Abdennour'la tekrar ilgilenmeye başladı. Ancak bu transfer zor görünüyor çünkü oyuncu İtalya ya da İngiltere'de forma giymek istiyor" ifadelerini kullandı.
    1. 01 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:33
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