Beşiktaş, Abdennour için devrede
Savunmaya takviye yapmak için arayışlarını hızlandıran Beşiktaş, Valencia'da forma giyen Aymen Abdennour için devreye girdi. Ancak Tunus'lu futbolcunun önceliği İtalya ya da İngiltere Premier Lig.
- 01 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 14:33
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"Jeremain Lens Beşiktaş'ta"
Toplam 27
Yorum
umar Beşiktaş yönetimini ve transfer komitesini tebrik etmek lazım hakikaten muazzam iş çıkarıyorlar. Lens harika oturur şu anki kadroya.
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Galatasaray'a rakip çıktı
Toplam 5
Yorum
ELEMAN ali dürüst de romanyada dursun özbekte.yani hem kalan 4 milli mac icin ayni anda luce hem milli takim hem gs ile anlasirsa sasirmayin.
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G.Saray'da Lucescu zirvesi
Toplam 6
Yorum
hasan ya terim ya lucescu. tudor ile olmuyor. ikinci lig takımlarını bile yenemiyorlar.
Beşiktaş, Abdennour için devrede haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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