''Zor bir sezon bizi bekliyor''
Beşiktaşlı yıldız futbolcu Adriano, Real Betis maçı sonrası açıklamalar yaptı.
"Zor idmanlar yaptık. İyi bir sezondan çıktık. Geçen sezon şampiyon olmuştuk. Herkes bunun bilincinde. Bu başarı bizi üst seviyeye taşıdı ama zor seviyeye taşıdı. Şu anda yüzde yüz performansta değiliz. Hocayla da bunu konuşuyoruz. Hocanın daha fazlasını istemesi lazım ki bunu bekliyor. Yüzde yüz olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz"
Hazırlık maçlarında yenilen gollerin fazla olmasını değerlendiren Adriano, "Önemli bir oyuncu kaybettik ama elimizde önemli oyuncular var. Pepe'nin gelmesiyle muhakkak daha iyi olacağız. Zor bir sezon bizi bekliyor. Sezonun zorluğunu düşünerek elimizden gelen çalışmayı yapacağız. Yeni sezonu geçen sezona göre daha kolay yapmaya çalışacağız." yorumunu yaptı.
- 31 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:47
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Fellaini de flaş gelişme!
Toplam 3
Yorum
ALLAH RAZI OLSUN..!! MOURİNHO GS'YA GAZ VERMEYE ÇALIŞMA..:-)) EĞER KADRODA DÜŞÜNÜYOR OLSAYDIN ŞİMDİYE KADAR SÖZLEŞMESİNİ UZATIRDIN..! ZATEN HİÇ GEREKLİ DEĞİL.!!
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Feghouli İstanbul'a geliyor
Toplam 12
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fatih BOŞŞ !Q! Bu Sene Şampiyon gene BeŞİKTAŞ
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'Emre Mor'dan vazgeçtik'
Toplam 11
Yorum
BeşiktAŞK Hahaha Lens İle Anlaştık Kadro Mükemmel Bu senede Şampiyonuz :D :D
''Zor bir sezon bizi bekliyor'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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