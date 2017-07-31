 ''Zor bir sezon bizi bekliyor'' – Fotomaç – 31 Temmuz 2017
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    31 Temmuz 2017, Pazartesi
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    ''Zor bir sezon bizi bekliyor''

    ''Zor bir sezon bizi bekliyor''

    Beşiktaşlı yıldız futbolcu , Real Betis maçı sonrası açıklamalar yaptı.

    Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli oyuncularından ise zor bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

    "Zor idmanlar yaptık. İyi bir sezondan çıktık. Geçen sezon şampiyon olmuştuk. Herkes bunun bilincinde. Bu başarı bizi üst seviyeye taşıdı ama zor seviyeye taşıdı. Şu anda yüzde yüz performansta değiliz. Hocayla da bunu konuşuyoruz. Hocanın daha fazlasını istemesi lazım ki bunu bekliyor. Yüzde yüz olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

    Hazırlık maçlarında yenilen gollerin fazla olmasını değerlendiren Adriano, "Önemli bir oyuncu kaybettik ama elimizde önemli oyuncular var. Pepe'nin gelmesiyle muhakkak daha iyi olacağız. Zor bir sezon bizi bekliyor. Sezonun zorluğunu düşünerek elimizden gelen çalışmayı yapacağız. Yeni sezonu geçen sezona göre daha kolay yapmaya çalışacağız." yorumunu yaptı.
    1. 31 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:47
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