 Yeniden Mauricio – Fotomaç – 31 Temmuz 2017
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    31 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Yeniden

    Yeniden Mauricio

    Lazio’ya yakın haber siteleri, daha önce de gündemde olan Brezilyalı stoper için tarafların anlaşmaya vardığını yazdı.

    Stoper için takviye çalışması yapan Beşiktaş'ta Atınç'ın da sakatlanmasıyla ucuz yollu ekstra bir savunmacı daha gerekirken, konuyla ilgili ilk iddia İtalya'dan geldi. Beşiktaş'ın daha önce de gündeminde olan Lazio'lu 'nun yeni sezonda siyah-beyazlı formayı giyeceği öne sürüldü. Lazio'ya yakın haber siteleri, İtalyan kulübü ile Kara Kartal'ın görüşmelerde aşama kaydettiğini ve imzaların yakın zamanda atılacağını ifade etti. Piyasa değeri 1.5 milyon euro olan 28 yaşındaki Brezilyalı stoperin transferinin 1 milyon euro'ya biteceği detayına yer verilirken, 1.85'likfutbolcu için Rusya'dan da bir teklif olduğu belirtildi. Mauricio geçen sezonu S. Moskova'da kiralık geçirmişti.
    1. 31 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:05
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