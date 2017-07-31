 Şimdi de Jesus Navas – Fotomaç – 31 Temmuz 2017
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    31 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Şimdi de

    Şimdi de Jesus Navas

    Menajerler Beşiktaş'ın kapısını aşındırmayı sürdürüyor.

    Son sürpriz ise . Sevilla ile görüşen Navas'ın 3 yıl için 6 milyon euro talep ettiği, Sevilla'nın ise Navas'a 1.5 milyon euro'dan 2 yıllık 3 milyon euro önerdiği yazıldı. İspanyol basını başarılı sağ açık'ın Beşiktaş'a gelişi için son kararı Güneş'in vereceği kaydedildi.
    1. 31 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:12
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