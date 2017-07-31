Şenol Güneş'in Volkan Şen talebi
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Volkan Şen'in transfer edilmesini istedi.
İsmi birçok takımla anılan ancak henüz karar vermeyen Volkan Şen'e Şenol Güneş kanca attı. Siyah-beyazlı ekibin teknik patronu, Bursaspor'dan eski öğrencisi ile yeniden çalışmak istediği iddia edildi. Şenol Güneş'in, İspanya kampında Volkan Şen hakkındaki düşüncelerini yönetime ilettiği ve yetenekli oyuncunun takıma dahil edilmesini talep ettiği ifade edildi.
İYİ OYUNCU
Fikret Orman ile İspanya kampında bir toplantı yapan Şenol Güneş, üç kulvarda mücadele için geniş bir kadroya ihtiyacı olduğunu hatırlatarak, 4 transfer daha istedi.
İki forvet talep eden Güneş, stopere ve sağ kanada da birer oyuncu gerektiğini söyledi.
Şenol Güneş basın toplantısında ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:"Açık ve orta saha başka bir mevkii transferi de olabilir ama bu öncelikli değil. Transfer için gerekenleri başkanla paylaştık, bazen isim de verdik. Transferde ihtiyacımız belli, iyi oyuncu."
- 31 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:45
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Trafikte olanlar oldu! Aziz Yıldırım...
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Yorum
65karabela motorcu gidip adama bulaşıyor ani dalgınlık sinyal vermemiş züppe gidip adamlara dayılanıyor bence abartmayın
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Trafikte olanlar oldu! Aziz Yıldırım...
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Yorum
spor adamları bunlar biri başkan tokatlar,biri gazeteci döver,biri mekan basar,biri gazeteciye küfür yağdırır,biri trafikte yol keser.halada koruyanlar var.
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Trafikte olanlar oldu! Aziz Yıldırım...
Toplam 50
Yorum
ÇINAR Aynı Hatayı Motorsiklet li yapsaydı Ne Olurdu Merak Ediyorum ?
Şenol Güneş'in Volkan Şen talebi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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