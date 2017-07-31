Şenol Güneş'i bekleyen maraton

Türkiye Futbol Federasyonu, Milli Takım Teknik Direktörlüğü için Şenol Güneş ile görüşüyor.

Eğer TFF, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile 4 maç için anlaşırsa tecrübeli çalıştırıcı bu süreçte hem Siyah Beyazlı hem de Ay-Yıldızlı takımı yönetecek.

65 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'ı ve Milli Takımı aynı anda çalıştırırsa 26 Ağustos ile 6 Ekim tarihleri arasında iki takımın da başında olacak.



Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi ve ligde mücadele edecek olan Güneş, Milli Takımı ise Dünya Kupası'na taşımak için gruptaki eleme maçlarında görev üstlenecek.



Beşiktaş ile 26 Ağustos'ta sezonu açacak olan Şenol Güneş, ilk olarak ligde Bursaspor maçına çıkacak. Ardından A Milli Takımımızın 2 Eylül'de Ukrayna ile 5 Eylül'de Hırvatistan ile oynayacağı maçlarda görev yapacak.

TFF kalan haftaları UEFA'nın Şampiyonlar Ligi fikstürünü açıkladıktan sonra belirleyecek. Açıklamaya göre Beşiktaş 8-9-10 Eylül'de Karabükspor, 15-16-17 Eylül'de Konyaspor ve 22-23-24 Eylül'de Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. (Henüz bu 3 günün hangisinde maçların oynanacağı netleştirilmedi)



UEFA da Devler Ligi'nde grup maçları tarihlerini açıklamadı. Fakat UEFA'nın Eylül ayında maçları koyabileceği 3 hafta içi dönem bulunuyor. Buna göre Beşiktaş 12-13 Eylül, 19-20 Eylül ya da 26-27 Eylül tarihlerinde gruplardaki ilk iki maçını oynayacak.

Güneş, Devler Ligi maçları sonrasında ise Ay-Yıldızlı takımımızı grupta İzlanda ile oynayacağı maça hazırlayacak.

Tarihler, UEFA ve TFF'nin fikstür açıklaması sonrası net halini alacak.