Şenol Güneş ne yanıt verdi?

Türkiye Futbol Federasyonu Yıldırım Demirören, Milli Takım Teknik Direktörlüğü için Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e teklif götürdü.

Yıldırım Demirören, 4 maçlık Ay-Yıldızlı takımın başına geçmesini istediği Şenol Güneş'ten olumsuz yanıt aldı.



Güneş, basın toplantısında söylediklerinin benzerini Demirören'e de iletti ve teklifi reddetti.

Güneş, 'Görüşme talebinize nezaketen 'Evet' dedim ancak bu görüşme yöntemini de doğru bulmuyorum. Lig çok farklı bir rekabete sahne olacak. Teklife evet dersem futbolcular arasında olmayan bir gerilim ortaya çıkabilir.' dedi.