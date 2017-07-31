Şenol Güneş ne yanıt verdi?
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile yaptığı görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı.
Türkiye Futbol Federasyonu Yıldırım Demirören, Milli Takım Teknik Direktörlüğü için Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e teklif götürdü.
Yıldırım Demirören, 4 maçlık Ay-Yıldızlı takımın başına geçmesini istediği Şenol Güneş'ten olumsuz yanıt aldı.
Güneş, basın toplantısında söylediklerinin benzerini Demirören'e de iletti ve teklifi reddetti.
Güneş, 'Görüşme talebinize nezaketen 'Evet' dedim ancak bu görüşme yöntemini de doğru bulmuyorum. Lig çok farklı bir rekabete sahne olacak. Teklife evet dersem futbolcular arasında olmayan bir gerilim ortaya çıkabilir.' dedi.
- 31 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:18
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Taraftardan Şenol Güneş çağrısı
Toplam 7
Yorum
bjkli terim hoplaya zıplaya gitti dünyanın parasını verdiler ama güneş gitmeyecek boşuna kendi kendinize gelin güvey olmayın
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Şenol Güneş'i bekleyen maraton
Toplam 8
Yorum
GS'li Bjk li arkadaslara sesleniyorum. en iyi hoca senol hocadır. şu an için de milli takımı ona emanet edelim bjk'yi bırak demiyoruz mesele milli
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Galatasaray transferi bitirdi
Toplam 70
Yorum
Mehmet Erten Özbek kardeşler ne kadar para sizi doyurur onu söyleyin de verelim. Bir yandan siz, öte yanda bekleyen Terim düşün yakamızdan.
Şenol Güneş ne yanıt verdi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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