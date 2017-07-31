 Şenol Güneş ne yanıt verdi? – Fotomaç – 31 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Temmuz 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Şenol Güneş ne yanıt verdi?

    Şenol Güneş ne yanıt verdi?

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile yaptığı görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı.

    Türkiye Futbol Federasyonu Yıldırım Demirören, Milli Takım Teknik Direktörlüğü için Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e teklif götürdü.

    Yıldırım Demirören, 4 maçlık Ay-Yıldızlı takımın başına geçmesini istediği Şenol Güneş'ten olumsuz yanıt aldı.

    Güneş, basın toplantısında söylediklerinin benzerini Demirören'e de iletti ve teklifi reddetti.

    Güneş, 'Görüşme talebinize nezaketen 'Evet' dedim ancak bu görüşme yöntemini de doğru bulmuyorum. Lig çok farklı bir rekabete sahne olacak. Teklife evet dersem futbolcular arasında olmayan bir gerilim ortaya çıkabilir.' dedi.

    1. 31 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:18
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şenol Güneş ne yanıt verdi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.