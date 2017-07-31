 Sakatlık bilinmezliği – Fotomaç – 31 Temmuz 2017
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    31 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Sakatlık bilinmezliği

    Sakatlık bilinmezliği
    Beşiktaş'ın listesinde bulunan Yunan golcü hakkında Benfica'nın teknik direktörü Rui Vitoria, Leipzig maçı sonrası "Sakatlığı sebebiyle iyi çalışamıyor. Maçta iyi oynuyordu ama devam edemedi" açıklamasını yaptı.
    1. 31 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:23
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