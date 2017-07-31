 Lens bitti bitiyor – Fotomaç – 31 Temmuz 2017
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    31 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Lens bitti bitiyor

    Lens bitti bitiyor

    Hollandalı yıldızla her konuda anlaşan Beşiktaş, Sunderland’i kiralama için iknaya çalışıyor. İngilizler ise satmak amacında.

    Beşiktaş'ta dün akşam saatlerinde hareketli saatler yaşandı. Siyah-beyazlıların, ile her konuda anlaştığı ve Sunderland ile görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Oyuncuyu kiralamak isteyen Beşiktaşlı yöneticilerin Lens'i satmaya kararlı olan İngiliz ekibini ikna etmeye çalıştığı bilgisi paylaşıldı. Daha önce Fenerbahçe'nin de teklifte bulunduğu Sunderland, sarı lacivertlilere kesin olarak ret cevabı verip 6.5 milyon euro talep etmişti. Öte yandan Premier Lig temsilcisinin teknik direktörü Simon Greyson, 30 yaşındaki Hollandalı oyuncu için "Önümüzdeki birkaç gün içinde bir transfer teklifi gelirse Lens bizimle olmayabilir" açıklamasını yaptı.
    1. 31 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:00
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