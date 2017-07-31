Lens bitti bitiyor
Hollandalı yıldızla her konuda anlaşan Beşiktaş, Sunderland’i kiralama için iknaya çalışıyor. İngilizler ise satmak amacında.
- 31 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:00
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Anadolu’nun gözdesi Hakan
Toplam 1
Yorum
öğretici ben olsam hakanı tutar serdar azizi öneririm bursaya 5 milyon euroya stoper lazımsa süper bir milli takımın süper stoperini çakarım onlara !
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''İşime son verildi!''
Toplam 2
Yorum
YILLARIN KURDU TAZMİNAT ALMADAN GİDER Mİ :-)) FATİH TERİM HİÇ BİR İŞİNİ KOLAY KOLAY YARIDA BIRAKMAZ.. ANCA BIRAKTIRILIR.. EE TABİİ ONUNDA BİR BEDELİ VAR..TAZMİNATINI ALMADAN GİTMEZDİ :-)
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Sola Uğur Çiftçi iddiası
Toplam 1
Yorum
CAROLE GİDERSE 2 Cİ SOL BEK ADAYI..!! AMA İLK 11 SOL BEKİ KESİN YABANCI OLUCAK...!
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