 Kartal tekledi – Fotomaç – 31 Temmuz 2017
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    31 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Kartal tekledi

    Kartal tekledi

    Siyah-beyazlılar İspanya’daki son hazırlık maçında Tosic ile öne geçmesine rağmen Nahuel’in frikiğine engel olamadılar.

    , İspanya kampını galibiyet alamadan noktaladı... Yorucu Çin seyahatinin ardından İspanya'ya geçen siyah-beyazlılar, Real Betis ile oynadığı hazırlık maçında 1-1 berabere kaldılar. Yeni transferler Pepe ve Orkan Çınar'ın yanı sıra Quaresama'nın forma giydiği karşılaşmanın ilk yarısını Tosic'in attığı golle 1-0 önde kapayan Kartal, ikinci yarıda Nauel'in frikiğinde kalesini kapatamadı ve İspanya kampını galibiyetisiz kapadı.

    TALİSCA ÖNDE GÖREV YAPTI
    Forvet hattında arayışlarını sürdüren Şenol Güneş, maçında Anderson Talisca'ya bu görevi verdi. Hafif sakatlığı bulunan Cenk Tosun kadroda yer almazken, Pektemek ise yedek olarak maça başladı. Siyah-beyazlı formayla ilk kez bir hazırlık maçında forma giyen Pepe, 45 dakika oynadı. 'ın Real Madrid'den transfer ettiği Pepe, sık sık savunmadaki arkadaşlarını uyardı. Savunmada toparlayıcı rol alan Portekizli yıldız oyuncu, tecrübesiyle güven verdi.

    5 MAÇTA GALİBİYETİ YOK
    İstanbul'da Fortuna Sittard ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş, Çin'deki maçta Schalke'ye 3-2 yenildi. İspanya'da ise Real Valladolid ile 2-2 berabere kalan siyah- beyazlılar, Las Palmas'a da 4-1 yenildi. Dün de ile 1-1 berabere kaldı.

    NASIL OYNADILAR?

    Pepe
    Toplu ya da topsuz fark etmiyor, her durumda çok farklı. Sert, çabuk ve akıllı. 45 dakika oynasa da farkını fark ettirdi.

    Quaresma
    Portekizli yıldız, kampa en son katılan olmasına rağmen fizik olarak hazır göründü. İki de etkili orta yaptı.

    Orkan
    Karşılaşmada son yarım saatte oyuna girdi, ayağına hakim ve oldukça süratli. Tam uyum için zamana ihtiyacı var.

    Talisca
    İnanılmaz hırslı, ilk yarı en önde ikinci yarı kanatta ve ortada oynadı, boş topları kovaladı, pres yaptı sezona hazır.

    Fabricio
    Bir kez öne çıkıp kaleyi boşalttı bereket atılan şut kaleyi bulmadı. Frikikten gelen topu kurtarmasını beklerdik.

    Mustafa
    Pektemek, ikinci yarıda oyuna girdi. İleri uçta topalamayınca sık sık orta sahaya gelip enerji kaybetti vasatın altındaydı.

    Tolgay
    Müthiş tekniğini yine konuşturdu her zamankinden farklı olarak Real Betis karşısında daha bir mücadeleciydi. Lige hazır.
    1. 31 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:15
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