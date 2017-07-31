Kartal tekledi
Siyah-beyazlılar İspanya’daki son hazırlık maçında Tosic ile öne geçmesine rağmen Nahuel’in frikiğine engel olamadılar.
TALİSCA ÖNDE GÖREV YAPTI
Forvet hattında arayışlarını sürdüren Şenol Güneş, Real Betis maçında Anderson Talisca'ya bu görevi verdi. Hafif sakatlığı bulunan Cenk Tosun kadroda yer almazken, Pektemek ise yedek olarak maça başladı. Siyah-beyazlı formayla ilk kez bir hazırlık maçında forma giyen Pepe, 45 dakika oynadı. Beşiktaş'ın Real Madrid'den transfer ettiği Pepe, sık sık savunmadaki arkadaşlarını uyardı. Savunmada toparlayıcı rol alan Portekizli yıldız oyuncu, tecrübesiyle güven verdi.
5 MAÇTA GALİBİYETİ YOK
İstanbul'da Fortuna Sittard ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş, Çin'deki maçta Schalke'ye 3-2 yenildi. İspanya'da ise Real Valladolid ile 2-2 berabere kalan siyah- beyazlılar, Las Palmas'a da 4-1 yenildi. Dün de Real Betis ile 1-1 berabere kaldı.
NASIL OYNADILAR?
Pepe
Toplu ya da topsuz fark etmiyor, her durumda çok farklı. Sert, çabuk ve akıllı. 45 dakika oynasa da farkını fark ettirdi.
Quaresma
Portekizli yıldız, kampa en son katılan olmasına rağmen fizik olarak hazır göründü. İki de etkili orta yaptı.
Orkan
Karşılaşmada son yarım saatte oyuna girdi, ayağına hakim ve oldukça süratli. Tam uyum için zamana ihtiyacı var.
Talisca
İnanılmaz hırslı, ilk yarı en önde ikinci yarı kanatta ve ortada oynadı, boş topları kovaladı, pres yaptı sezona hazır.
Fabricio
Bir kez öne çıkıp kaleyi boşalttı bereket atılan şut kaleyi bulmadı. Frikikten gelen topu kurtarmasını beklerdik.
Mustafa
Pektemek, ikinci yarıda oyuna girdi. İleri uçta topalamayınca sık sık orta sahaya gelip enerji kaybetti vasatın altındaydı.
Tolgay
Müthiş tekniğini yine konuşturdu her zamankinden farklı olarak Real Betis karşısında daha bir mücadeleciydi. Lige hazır.
- 31 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:15
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Fellaini de flaş gelişme!
Toplam 3
Yorum
ALLAH RAZI OLSUN..!! MOURİNHO GS'YA GAZ VERMEYE ÇALIŞMA..:-)) EĞER KADRODA DÜŞÜNÜYOR OLSAYDIN ŞİMDİYE KADAR SÖZLEŞMESİNİ UZATIRDIN..! ZATEN HİÇ GEREKLİ DEĞİL.!!
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Feghouli İstanbul'a geliyor
Toplam 12
Yorum
fatih BOŞŞ !Q! Bu Sene Şampiyon gene BeŞİKTAŞ
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'Emre Mor'dan vazgeçtik'
Toplam 11
Yorum
BeşiktAŞK Hahaha Lens İle Anlaştık Kadro Mükemmel Bu senede Şampiyonuz :D :D
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