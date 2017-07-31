 Hem çalışıp hem eğlendiler – Fotomaç – 31 Temmuz 2017
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    31 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Hem çalışıp hem eğlendiler

    Hem çalışıp hem eğlendiler
    hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam ederken, Portekizli kankaların neşesi görenlere maşallah dedirtti. İdmanlarda eş olan ile 'nin çalışması keyifli anlara sahne oldu. Yakın arka daş olan ikilinin kahkahaları idman sahasında yankılandı.
    1. 31 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:27
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