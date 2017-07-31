Fikret Orman'dan Güneş açıklaması
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Milli Takım teknik direktörlüğüne getirilmek istenen Şenol Güneş ile ilgili açıklama yaptı.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in Milli Takım teknik direktörlüğü için Şenol Güneş ile görüşmesini değerlendirdi.
İşte o açıklama:
"Bu bir nezaket görüşmesidir. Ben daha önce hocamızın hem Beşiktaş hem de Milli takımı çalıştırmasını uygun bulmamıştım. Görüşüm bu yöndedir."
İşte o açıklama:
"Bu bir nezaket görüşmesidir. Ben daha önce hocamızın hem Beşiktaş hem de Milli takımı çalıştırmasını uygun bulmamıştım. Görüşüm bu yöndedir."
- 31 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:40
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Milli takımın yeni hocası Şenol Güneş
Toplam 45
Yorum
:) nasılda korkmuşsunuz.... yazık ALLAH acısın size.
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Milli takımın yeni hocası Şenol Güneş
Toplam 45
Yorum
ultraslan tarabya bjk liler önce 4 maç sonra tümden milli takımın basında adımı yazın hoca aramaya baslayın bir an önce
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Fikret Orman'dan Güneş açıklaması
Toplam 8
Yorum
kartalpençesi İt ürür, kervan yürür :)))
Fikret Orman'dan Güneş açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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