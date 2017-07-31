Fikret Orman'dan Güneş açıklaması

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Milli Takım teknik direktörlüğüne getirilmek istenen Şenol Güneş ile ilgili açıklama yaptı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in Milli Takım teknik direktörlüğü için Şenol Güneş ile görüşmesini değerlendirdi.



İşte o açıklama:





"Bu bir nezaket görüşmesidir. Ben daha önce hocamızın hem Beşiktaş hem de Milli takımı çalıştırmasını uygun bulmamıştım. Görüşüm bu yöndedir."