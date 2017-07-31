''Eksiklerimiz var ancak çok çalışıyoruz''
Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, Betis maçının ardından açıklamalardan bulundu.
Siyah-beyazlı ekibin İspanya'da Real Betis ile yaptığı karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan kaptan Oğuzhan Özyakup, her takımın sezon başında arayışlarının olduğunu vurgulayarak, "İsimler değişiyor. Normal kamp döneminde yorgun oyuncular oluyor. Bu sezon yine oldu, alışmamız lazım. Eksiklerimiz var ancak bunu kapatmak için çok çalışıyoruz." dedi.
Son 2 sezondaki gibi yorucu kamp dönemi geçirdiklerini kaydeden Oğuzhan, "Kamp uzun maraton için çok önemli. Tabii ki eksiklerimizin çok olması da normal. Bu sezon tek farkımız Çin'e gitmemiz. Üç gün orada kaldık. Bizim için güzel tecrübeydi. Bazı oyuncuların hoşuna gitmemiş olabilir ama benim hoşuma gitti." ifadelerini kullandı.
Pepe'nin takıma transfer olmasını değerlendiren siyah-beyazlı oyuncu, "Pepe, Portekiz Milli Takımı'nda oynuyor. Tabii ki takıma alışmak zaman ister. Yeni takıma katıldı. Marcelo çok iyi uyum sağlamıştı. Eminim ki Pepe de bize çok önemli şeyler katacak." değerlendirmesinde bulundu.
Forvet hattında sürekli yeni isimlerin yer almasıyla ilgili soruya Oğuzhan, "Geçen sezon forvette Aboubakar da geç gelmişti. Alışmak zor oluyor ama defans oyuncusu için de geçerli. Pepe için de geçerli. Bizde takıma ayak uydurmak diğerlerine göre daha kolay. Yerli ve yabancı oyuncular arasında inanılmaz arkadaşlık var. Bu sahaya da yansıyor. Gelecek oyuncuları bilmiyorum ama Beşiktaş'a katkı sağlayacaktır." diye konuştu.
- 31 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:47
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Fellaini de flaş gelişme!
Toplam 3
Yorum
ALLAH RAZI OLSUN..!! MOURİNHO GS'YA GAZ VERMEYE ÇALIŞMA..:-)) EĞER KADRODA DÜŞÜNÜYOR OLSAYDIN ŞİMDİYE KADAR SÖZLEŞMESİNİ UZATIRDIN..! ZATEN HİÇ GEREKLİ DEĞİL.!!
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Feghouli İstanbul'a geliyor
Toplam 12
Yorum
fatih BOŞŞ !Q! Bu Sene Şampiyon gene BeŞİKTAŞ
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'Emre Mor'dan vazgeçtik'
Toplam 11
Yorum
BeşiktAŞK Hahaha Lens İle Anlaştık Kadro Mükemmel Bu senede Şampiyonuz :D :D
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