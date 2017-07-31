Delgado futbolu bıraktı
İsviçre Süper Lig ekiplerinden Basel'de oynayan Matias Delgado, futbolu bıraktı.
Basel Kulübünden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Delgado'nun profesyonel futbol kariyerini sonlandırdığı bildirildi.
Kulüp ayrıca, Delgado'ya gelecek hayatında başarılar diledi.
Basel'den 2006'da Beşiktaş'a transfer olan Arjantinli futbolcu, 4 sene siyah-beyazlı formayı giymişti.
2013'te ikinci kez Basel'in yolunu tutan Delgado, geçen sezon İsviçre ekibiyle 38 maçta 12 gol kaydetmişti.
- 31 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:47
-
Fellaini de flaş gelişme!
Toplam 3
Yorum
ALLAH RAZI OLSUN..!! MOURİNHO GS'YA GAZ VERMEYE ÇALIŞMA..:-)) EĞER KADRODA DÜŞÜNÜYOR OLSAYDIN ŞİMDİYE KADAR SÖZLEŞMESİNİ UZATIRDIN..! ZATEN HİÇ GEREKLİ DEĞİL.!!
-
Feghouli İstanbul'a geliyor
Toplam 12
Yorum
fatih BOŞŞ !Q! Bu Sene Şampiyon gene BeŞİKTAŞ
-
'Emre Mor'dan vazgeçtik'
Toplam 11
Yorum
BeşiktAŞK Hahaha Lens İle Anlaştık Kadro Mükemmel Bu senede Şampiyonuz :D :D
Delgado futbolu bıraktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.