 Delgado futbolu bıraktı – Fotomaç – 31 Temmuz 2017
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    31 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Delgado futbolu bıraktı

    Delgado futbolu bıraktı

    İsviçre Süper Lig ekiplerinden Basel'de oynayan , futbolu bıraktı.

    Basel Kulübünden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Delgado'nun profesyonel futbol kariyerini sonlandırdığı bildirildi.

    Kulüp ayrıca, Delgado'ya gelecek hayatında başarılar diledi.

    Basel'den 2006'da Beşiktaş'a transfer olan Arjantinli futbolcu, 4 sene siyah-beyazlı formayı giymişti.

    2013'te ikinci kez Basel'in yolunu tutan Delgado, geçen sezon İsviçre ekibiyle 38 maçta 12 gol kaydetmişti.

    1. 31 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:47
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