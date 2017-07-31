 Boudebouz ısrarı! – Fotomaç – 31 Temmuz 2017
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    31 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Boudebouz ısrarı!

    Boudebouz ısrarı!
    Yurt dıyı basını geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'a yazılan konusunda ısrarcı. Cezayir'in L'Expression gazetesi Beşiktaş'ın Montepellier'in 10 numarası Ryad Boudebouz için 10 milyon euro'luk teklif yaptığını yazdı. Forvet, stoper ve kanat ihtiyacı olan siyah-beyazlıların Aboubakar'a vermediği bu parayı ihtiyacı olmayan bir bölge için gözden çıkaracağı şüpheli.
    1. 31 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:22
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