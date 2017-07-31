Beşiktaş Inter'e teklif götürdü
Beşiktaş, Inter'in Şilili oyuncusu Gary Medel'i transfer etmek için girişimlere başladı.
Marcelo'nun ayrılışı ve Atınç'ın sakatlığı sonrası savunmaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş, son olarak Inter'ın savunmacısı Gary Medel'i gündeme aldı.
Ntvspor'un haberine göre Siyah Beyazlılar, tecrübeli futbolcunun transferi için görüşmelere başladı.
Beşiktaş'ın İtalyan ekibine Medel'i satın almak için teklif götürdüğü belirtildi. Tecrübeli futbolcu için 2 milyon Euro bonservis ücreti teklif eden Beşiktaş, beklemeye koyuldu.
Son 3 sezondur Inter formasını terleten Medel, savunma göbeğinin yanı sıra savunmanın önünde de görev yapabiliyor.
Geçtiğimiz yıl İtalyan ekibiyle 30 maça çıkan Medel, Şili Milli Takımı formasıyla 80 karşılaşmada mücadele etti.
- 31 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:45
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''İşime son verildi!''
Toplam 55
Yorum
GS Terim efendi sende bizi bırakıp gitmiştin bilmem hatırladın mi? Senin başarılarına asla sözüm yoktur. Ama sen para hastası bir adamsın..
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Trafikte olanlar oldu! Aziz Yıldırım...
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Yorum
ahmet bu kadar da mal olunmaz kendini küçük düşürmekten başka bişe değil.
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Galatasaray transferi bitirdi
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Yorum
kaansnn Ya arkadaş sizde akıl tutulması mı var ? Gs şuana kadar bir tek Mariano ya para verdi gerisi hep gidenlerden alındı. Ve GS şuan TR de kasası en rahat kulp , bankaya olan faizler her gecen gün eriyor. Sonuçta GS bu ,TR nin en buyuk kulbü .. Bırakında sezonda 20 milyon euro harcayacabilsin yani '!
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