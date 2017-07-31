Beşiktaş Inter'e teklif götürdü

Marcelo'nun ayrılışı ve Atınç'ın sakatlığı sonrası savunmaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş, son olarak Inter'ın savunmacısı Gary Medel'i gündeme aldı.



Ntvspor'un haberine göre Siyah Beyazlılar, tecrübeli futbolcunun transferi için görüşmelere başladı.

Beşiktaş'ın İtalyan ekibine Medel'i satın almak için teklif götürdüğü belirtildi. Tecrübeli futbolcu için 2 milyon Euro bonservis ücreti teklif eden Beşiktaş, beklemeye koyuldu.

Son 3 sezondur Inter formasını terleten Medel, savunma göbeğinin yanı sıra savunmanın önünde de görev yapabiliyor.

Geçtiğimiz yıl İtalyan ekibiyle 30 maça çıkan Medel, Şili Milli Takımı formasıyla 80 karşılaşmada mücadele etti.